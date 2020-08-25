Лукаку стал самым дорогим игроком Серии А 

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку стал самым дорогим футболистом итальянской Серии А по версии портала Transfermarkt. Во вторник была обновлена оценка трансферной стоимости игроков элитного дивизиона Италии, и прирост в 17 млн евро позволил бельгийцу занять первое место — 85 млн евро.
Следом расположился прошлогодний лидер рейтинга Пауло Дибала из «Ювентуса» (80 млн евро). В числе лучших также Маттайс де Лихт («Ювентус») и Лаутаро Мартинес («Интер») — по 70 млн евро, Калиду Кулибали («Наполи») и Сергей Милинкович-Савич («Лацио») — по 65 млн евро, а также Стефан де Врей («Интер»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Кристиан Эриксен («Интер») и Криштиану Роналду («Ювентус») — по 60 млн евро.