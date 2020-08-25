Лукаку стал самым дорогим игроком Серии А 

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку стал самым дорогим футболистом итальянской Серии А по версии портала Transfermarkt. Во вторник была обновлена оценка трансферной стоимости игроков элитного дивизиона Италии, и прирост в 17 млн евро позволил бельгийцу занять первое место — 85 млн евро.