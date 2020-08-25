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Лукаку стал самым дорогим игроком Серии А 

Евро-футбол.Ру 25 августа 2020
Лукаку стал самым дорогим игроком Серии А
Фото: Reuters
Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку стал самым дорогим футболистом итальянской Серии А по версии портала Transfermarkt. Во вторник была обновлена оценка трансферной стоимости игроков элитного дивизиона Италии, и прирост в 17 млн евро позволил бельгийцу занять первое место — 85 млн евро.
Следом расположился прошлогодний лидер рейтинга Пауло Дибала из «Ювентуса» (80 млн евро). В числе лучших также Маттайс де Лихт («Ювентус») и Лаутаро Мартинес («Интер») — по 70 млн евро, Калиду Кулибали («Наполи») и Сергей Милинкович-Савич («Лацио») — по 65 млн евро, а также Стефан де Врей («Интер»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Кристиан Эриксен («Интер») и Криштиану Роналду («Ювентус») — по 60 млн евро.
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