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Черчесов поддержал возможный переход Алексея Миранчука в «Аталанту» 

ТАСС и ещё 14 25 августа 2020
Черчесов поддержал переход Миранчука в «Аталанту»
Фото: RT на русском
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поддержал возможный переход полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука в итальянскую "Аталанту". Об этом он рассказал журналистам после оглашения состава сборной России на матчи Лиги наций.
Ранее сообщалось, что представители "Аталанты" и Миранчука провели переговоры по поводу перехода россиянина в итальянский клуб. Миранчук не вызван в национальную команду на ближайшие игры из-за травмы.

"Понятно, у него сейчас травма, которая не даст ему [сыграть за сборную], — сказал Черчесов. — Наверное, это время он посвятит своим переговорам по контракту с "Аталантой". Мы долго говорили, и понятно, что мы не можем думать ни за "Локомотив", ни за "Аталанту", ни за Алексея, но я в каждом интервью говорю: нам бы хотелось, чтобы игроки переходили в лиги, где они будут дальше развиваться, они и как личности будут формироваться, и для нас будет польза. Но мы не говорим, что наша лига плохая".

"Если он перейдет в "Аталанту", мы это только одобрим. Мое мнение он знает — я этот переход одобряю", — добавил главный тренер сборной России.
В прошедшем сезоне Миранчук провел 32 матча, в которых забил 16 мячей и отдал пять голевых передач, в том числе отметившись двумя мячами в ворота итальянского "Ювентуса" в Лиге чемпионов. В текущем сезоне на счету футболиста 2 гола в четырех матчах в РПЛ. Ранее игроком интересовался итальянский "Милан".
Миранчук является воспитанником академии "Локомотива", вместе с командой он стал чемпионом России, трижды — обладателем кубка страны и один раз — суперкубка. В составе сборной России принимал участие в чемпионате мира — 2018.
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Футбол , Алексей Миранчук , Станислав Черчесов , Локомотив , СБОРНАЯ РОССИИ
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