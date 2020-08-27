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«Манчестер Юнайтед» выпал из борьбы за Лионеля Месси 

Газета.Ru и ещё 32 4 часа назад
Один клуб выпал из борьбы за Месси
Фото: Reuters
"Манчестер Юнайтед" решил отказаться от идеи подписания контракта с нападающим каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионелем Месси, который близок к уходу из клуба. Об этом сообщает The Guardian.
По информации источника, основная борьба за 33-летнего форварда будет проходить между "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Сити".
В окружении Месси рассчитывают воспользоваться опцией бесплатного расторжения трудового договора с сине-гранатовыми по истечении сезона, однако в руководстве "Барселоны" настаивают на выплате отступных, составляющих €700 млн
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Футбол , Лионель Месси , Манчестер Юнайтед
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