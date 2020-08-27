Один клуб выпал из борьбы за Месси

"Манчестер Юнайтед" решил отказаться от идеи подписания контракта с нападающим каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионелем Месси, который близок к уходу из клуба. Об этом сообщает The Guardian.
По информации источника, основная борьба за 33-летнего форварда будет проходить между "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Сити".
В окружении Месси рассчитывают воспользоваться опцией бесплатного расторжения трудового договора с сине-гранатовыми по истечении сезона, однако в руководстве "Барселоны" настаивают на выплате отступных, составляющих €700 млн