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Представлена форма сборной России по футболу к Евро-2020 

RT на русском и ещё 25 5 часов назад
Представлена форма сборной России к Евро-2020
Фото: Пресс-служба Adidas
Представлен обновлённый дизайн домашней формы сборной России по футболу, в которой национальная команда выступит на чемпионате Европы.

«Благодаря совместной работе с болельщиками и РФС, мы создали обновленный дизайн джерси, сделали его классическим и лаконичным, использовав два традиционных цвета домашней формы футбольной сборной — красный и белый», — говорится в пресс-релизе технического спонсора сборной России компании Adidas.

Матчи Евро-2020, который был перенесён пандемии коронавируса, пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 в 12 городах Европы.
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Футбол , Прочее , РФС , СБОРНАЯ РОССИИ
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