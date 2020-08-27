Представлена форма сборной России к Евро-2020

«Благодаря совместной работе с болельщиками и РФС, мы создали обновленный дизайн джерси, сделали его классическим и лаконичным, использовав два традиционных цвета домашней формы футбольной сборной — красный и белый», — говорится в пресс-релизе технического спонсора сборной России компании Adidas.