Фанатки будут скучать 

Нападающий Лионель Месси хочет уйти из «Барселоны». В клубе подтвердили, что форвард уже объявил руководству о своем решении. Об этом сообщает Lenta.ru.

Несколько дней назад в прессе появилась информация о недовольстве Месси после вылета «каталонцев» из Лиги чемпионов. Тогда «Барселона» с разгромным счетом (2:8) уступила мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале турнира. Впервые с 2014 года клуб остался без трофеев в сезоне.

В переходе футболиста заинтересован английский «Манчестер Сити», который возглавляет хорошо знакомый аргентинцу по работе с каталонцами Хосеп Гвардиола. Не против подписать контракт с форвардом и главный соперник «горожан» — « Манчестер Юнайтед ».

33-летний Месси защищает цвета «Барселоны» с 2003 года. За это время футболист завоевал сердца многих поклонниц. Самая известная из них — обладательница титула «Мисс Бум Бум»-2015 Сьюзи Кортез. Девушка даже набила у себя на теле фамилию и номер Месси вместе с гербом «Барселоны», гордо показав новую татуировку в Instagram.