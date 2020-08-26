«Бомба взорвалась!»: Месси грозит иск на 700 миллионов

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
19 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Урал
Урал
16:00
Локомотив М Локомотив М
Уфа
Уфа
16:00
Спартак М Спартак М
Ахмат
Ахмат
18:00
Ротор Ротор
22 августа

Российская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Урал
Урал
14:00
Краснодар Краснодар
Химки
Химки
16:00
Ахмат Ахмат
Арсенал
Арсенал
17:30
Динамо М Динамо М
23 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Уфа
Уфа
16:30
Ростов Ростов
Спартак М
Спартак М
19:00
Локомотив М Локомотив М
25 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Тамбов
Тамбов
18:30
Сочи Сочи
Арсенал
Арсенал
20:30
Химки Химки
26 августа

Российская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Ротор
Ротор
18:30
Спартак М Спартак М
Рубин
Рубин
18:30
Уфа Уфа
Локомотив М
Локомотив М
18:30
Ахмат Ахмат
29 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Рубин
Рубин
15:30
Тамбов Тамбов
Спартак М
Спартак М
18:00
Арсенал Арсенал
Химки
Химки
20:00
Ротор Ротор
30 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Уфа
Уфа
14:00
Динамо М Динамо М
Локомотив М
Локомотив М
16:00
Зенит Зенит
Ахмат
Ахмат
18:00
ЦСКА ЦСКА

700 млн евро: «Барселона» начала войну против Месси 

Мария Иванова 32 минуты назад
Испанский клуб «Барселона» может потребовать с аргентинского нападающего Лионеля Месси 700 миллионов евро за досрочное расторжение контракта. Об этом сообщаетMundo Deportivo.
Как писал «Рамблер», о планах 33-летнего Месси сменить клуб стало известно в начале недели. СМИ писали, что он позвонил главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле и обсудил с ним свое будущее, а «Барселона» отправила футболисту факс с просьбой остаться в клубе до конца карьеры.
Сообщалось, что в ответ на уведомление Месси о желании расторгнуть контракт «Барселона» заявила, что сейчас для этого нет юридических оснований.
По данным Mundo Deportivo, Месси вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке после каждого сезона. По версии клуба, он мог сделать это без выплаты неустойки только до 10 июня 2020 года и теперь связан с клубом обязательствами до 30 июня 2021-го. Если футболист уйдет досрочно, клуб попробует взыскать с него 700 миллионов евро.
Mundo Deportivo отмечает, что, по мнению Месси, правило 10 июня в этом году не работает из-за пандемии: коронавирус сдвинул сезон, он официально закончился, когда состоялись последние матчи (19 июля в Ла Лиге, 14 августа в Лиге чемпионов).
Комментарии 6
Футбол , Видео , Лионель Месси
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фанатки будут скучать
Фанатки будут скучать
В деле о гибели Коби Брайанта случился новый поворот
В деле о гибели Коби Брайанта случился новый поворот
Названы главные претенденты на Месси
Названы главные претенденты на Месси
Месси определился с карьерой
Месси определился с карьерой
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
«Бомба взорвалась!»: Месси грозит иск на 700 миллионов
01:49
«Бомба взорвалась!»: Месси грозит иск на 700 миллионов
Футбол
Названы главные претенденты на Месси
00:51
Названы главные претенденты на Месси
Футбол
В деле о гибели Коби Брайанта случился новый поворот
00:49
В деле о гибели Коби Брайанта случился новый поворот
Баскетбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение