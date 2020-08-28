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После 20-летнего союза: решится ли Месси покинуть «Барселону» 

ТК «Звезда» и ещё 55 10 часов назад
После 20-летнего союза: решится ли Месси уйти из «Барселоны»
Фото: Panoramic, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
«Манчестер Сити» готов отдать за Месси нескольких ведущих игроков и 100 миллионов евро.
В последние дни главной темой в футбольном мире остается история с уходом Лионелем Месси из «Барселоны». Как сообщила несколько часов назад испанская пресса, нападающий уже согласовал условия личного контракта с «Манчестер Сити». Английский клуб готов отдать «Барселоне» в обмен на Месси нескольких ведущих игроков, а также 100 миллионов евро. Но в игру вступил французский «ПСЖ», который также готов выложить кругленькую сумму за лучшего бомбардира в истории «Барселоны» и сборной Аргентины.
Лидер «ПСЖ» Неймар шлет Лионелю личные сообщения и убеждает выбрать Париж. Однако специалисты считают, что фаворитом в гонке за лучшего футболистом мира является все же «Манчестер Сити», поскольку его возглавляет любимый тренер Месси — Пеп Гвардиола.

«Если это случится, тогда Пеп может рассчитывать на Лигу чемпионов. Но другое дело, я еще раз повторяюсь, я просто не могу поверить в то, что Лионель может уйти из «Барселоны». Ну зачем? Денег это не касается. Человек за свою жизнь заработал на двести лет вперед», — считает экс-футболист сборной России Александр Мостовой.

Ранее стало известно, что пресс-служба ФК «Барселона» подтвердила появившуюся информацию о решении Лионеля Месси реализовать свое право расторгнуть соглашение о сотрудничестве в одностороннем порядке.
Напомним, что Месси является воспитанником «Барселоны» и выступает за клуб с 13 лет. За 20 лет спортивной карьеры он стал лучшим бомбардиром в истории команды и выиграл 34 титула.
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Футбол , Александр Мостовой , Лионель Месси , СБОРНАЯ РОССИИ
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