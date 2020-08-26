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Огненное интервью легендарного президента «Ротора» Горюнова 

Спорт-Экспресс 6 часов назад
«Когда-то про золотой матч со „Спартаком“ вскроется все»
Фото: Спорт-Экспресс
Владимир Горюнов — честно о встречах с красно-белыми.

Вратарь «Ротора» играет в красном свитере…

Горюнов был президентом «Ротора» в 1990—2009 годах. Именно на его времена пришелся пик команды — два серебра (1993, 1997) и бронза (1996) чемпионата России, яркое соперничество со «Спартаком», «Аланией» и «Динамо». Конечно, и сегодня сердце Владимира Дмитриевича будет с волгоградцами.
— Внутри все переворачивается, когда видите афишу «Спартак» — «Ротор»? — первый вопрос Горюнову.
— Да ну. Сейчас уже другие времена, другие составы. Конечно, желаю «Ротору» удачи. Хотя мне москвичи в последнем туре понравились. Много молодых ребят — это хорошо. Правда, мне ближе другой «Спартак» — когда играли Осянин, Кавазашвили. Потом Женя Ловчев, Черенков, Родионов. Сейчас Федун выстраивает интересную команду, вкладывает средства в детвору. Правильное направление! Плоды это обязательно даст. А то все хотят здесь и сейчас. Да ну, ребят, остановитесь! Футбол — это очень серьезное предприятие. Когда в России поймут, что надо делать ставку на детей, тогда все у нас будет в порядке.
— Где планируете смотреть матч?
— Да я еще точно не знаю, посмотрю или нет. Вроде, «Ротор», а в Москве команда выходит в черной форме, а вратарь вообще в красном свитере…
Возмутительно?
— Это же не мое самодурство! Просто надо знать традиции клуба. Ну какой красный?! Немного в этом плане тоскливо. А так — там есть местные ребята, которые представляют Волгоград.
— На стадион, значит, точно не пойдете?
— Нет. Не хожу туда. Я в этом клубе никого и не знаю. Плохие там руководители или хорошие… Сложно сказать. Вроде, там люди из другого вида спорта. Тренеры мне вообще не знакомы.
— Скептически относитесь к Хацкевичу?
— Я слышал эту фамилию, когда он играл. А вот что из себя представляет как тренер? Вот, честно, не скажу вам.

Волгограду не следовало спешить выходить из КФК

— Некоторые говорили, что «Ротору» не следовало выходить в РПЛ — мол, не готовы еще…
— Это вообще отдельная тема. Когда-нибудь мы побеседуем.
— И все-таки.
— Да «Ротору» не надо было спешить выходить из КФК.
— Шутите?
— Почему же? Это мое профессиональное убеждение. Не следовало любой ценой штурмовать новые высоты, чтобы доложить потом наверх — вот, какие мы молодцы… Надо заниматься командой с низов, натаскивать пацанов. Тогда, возможно, что-то и получилось бы. А тут — скорее, скорее, скорее…
Необходимо делать ставку на местную молодежь. Оббились бы и сами вышли в ПФЛ, потом постепенно в ФНЛ и так далее. Мне кажется, еще и губернатор наш немного азартный человек. А его, наверное, где-то подводят.
— В смысле?
— Докладывают, что все хорошо, мы в премьер-лиге, «ура»! А на самом деле… Знаете, чего я боюсь?
— Чего?
— Вдруг в какой-то момент глава региона махнет рукой на «Ротор»? И вот тогда точно футбола в Волгограде не будет.
— Думаете, команда вылетит из премьер-лиги в первый же сезон?
— Таких мыслей у меня нет. Боже упаси. Вы чего? Надо сжать зубы и бороться. Нечего мне тут нюни распускать! Просто ребятам чуть прагматичнее нужно играть. Успокойтесь уже, забудьте пока про филигранные передачи! Сейчас не до этого. Вас только в кучу собрали. На первом месте стоит результат. Точка. Цепляйтесь!
А потом уже попрет. В принципе, есть хорошие футболисты. Пацан из «Ростова» пришел (Саплинов — Прим. «СЭ») способный. Вот это неплохое приобретение.

В детстве болел за красно-белых

— Для вас «Спартак» по-прежнему как красная тряпка?
— Да это все стереотипы. Никогда такого не было.
— Разве?
— Я родился в Воронежской области. Помню, идем с пруда, а по радио передают репортаж с матча «Спартак» — «Динамо». И два моих закадычных друга болели за бело-голубых, а я за красно-белых.
— Почему такое разделение?
— Не знаю. У ребят отец был начальник, бригадир. А я же безотцовщица. Почему-то мне тогда в душу запал «Спартак». А потом все встало на свои места. Я начал работать в «Роторе», и понеслось… Вообще, считаю, что настоящий «Спартак» был при Старостине. Теперь другие времена.
Не надо гоняться за импортными пирожками. Уделяйте внимание местной детворе, учите тренеров, проводите семинары. И делать это надо не только в Москве, но и на периферии.
— Но ведь «Спартак» гремел в 90-е и после смерти Старостина.
— Не напоминайте мне. Не будем об этом. Две разные вещи.

Золотой матч со «Спартаком»? Когда-нибудь все карты вскроются

— До сих пор в сердце сидит занозой золотой матч против красно-белых в 1997 году, в котором вы уступили? До чемпионства оставался один шаг.
— Когда-нибудь все карты раскроются.
— Заинтриговали.
— Это был не футбол, а дерьмо… Не хочу об этом.
— Значит, правы те, кто говорит, что в той игре было не чисто?
— Да я не хочу в это верить! Говорили, что кто-то предал и так далее. Но я не верю! Хотя, не скрою, какие-то вещи удивляли.
— Например?
— Почему поменяли Колю Оленикова? Неплохой же защитник. Убрали Нидергауса, который мог забить. Не знаю, столько времени уже прошло. Всякие мысли в голову лезут. Кто-то мне что-то внушает. Но в грех, повторю, не верю.
— Не допускаете, что кто-то мог сдать игру?
— Нет. Вся эта публика была всем обеспечена, все в долларах. Просто один мальчик потом где-то рассказывал, что ему кушать было не на что и он специально ходил в поминальный зал… Это вообще… Он при мне обедал в дорогих ресторанах. Но, тем не менее, негативно отзывался о Горюнове, хотя в 19 лет получил двухкомнатную квартиру. Ему дали новенький «Фольксваген» немецкой сборки. Как потом люди переобуваются? Ничего не пойму. Приходится разводить руками. Я этого игрока всегда поддерживал. А тот потом взял и нацарапал что-то на меня. Ну что поделать? Бог им всем судья!
— На многих своих футболистов обижены?
— Ни на кого зла не держу. Я просто по натуре очень горячий человек. Но хочу задать вам вопрос.
— Пожалуйста.
— Горюнов когда-нибудь гадости говорил про своих игроков? А если я начну вещать, то народ зачитается. Но будут ли после этого люди на футбол ходить?

Да кто такой Веретенников?!

— Почему вы до сих пор не помиритесь с Веретенниковым?
— Да кто такой Веретенников?! Я никак не могу понять.
— Легенда «Ротора».
— Да какой там… После Волгограда нигде не заиграл. В Бельгии провалился, в Казахстане потерялся…
— Ну как это Веретенников не великий? Человек больше 200 голов забил.
— А почему больше нигде не забивал после «Ротора»? Вот скажите мне?
— Так бывает. Есть игроки одной команды.
— Ну вот и все. А чего Веретенников за сборную не играл?
— Говорят, потому что в «Спартак» не перешел.
— Да бросьте вы! Все это детский лепет! Хорош.
— С Нидергаусом вы тоже не общаетесь?
— С Вовой у нас теплые отношения. Редко, но созваниваемся. Нидергаус, чтобы вы знали, очень порядочный человек. К нему вопросов нет. К Валере Есипову тоже.
— На сколько процентов реализовали себя в футболе Веретенников, Нидергаус и Есипов?
— Нидергаус очень техничный, умный футболист. Грамотно играл. Обводочка, все дела. Есипов — это железо! В Киеве исполнял нападающего. А мы с Прокопенко подумали и поставили его справа в полузащите. И не прогадали. Валера и в оборонке отрабатывал, и впереди шустрил. А Веретенникову повезло с Беркетовым.
— Опять вы его принижаете.
— Да Беркет ему покатит — Веретенников забивает! Вот и все. Ему надо было везде с собой возить Сашу. Помню, проводили выставочный матч с «Вердером», который глаз на него положил. Так вот Беркет ему катит, а этот все не забивает и не забивает… Немцы посмотрели на него, и больше нам вопросов не задавали.
— Его же еще и «ПСЖ» звал?
— Блин… Откуда же вы эти сплетни берете, ребят? Чего же я об этом ничего не знаю? Я бы его сам туда отвез.
— А вот что рассказывал Есипов: «У меня был вариант с „Аталантой“. Уже договорились, но Горюнов не отпустил. Сначала просил миллион долларов, потом Аленичева продали в „Рому“ вдвое дороже и он тоже удвоил ценник. „Аталанта“ согласилась даже на три. И уникальная фраза Горюнова: „Он не продается. А зачем тогда торговаться? Хотел узнать, сколько Есипов стоит“.
— Валера трезвый был? (Смеется.) Опять какая-то ерунда… „Аталанта“…
— Такого не было?
— Нет. Я вам уже про „Вердер“ рассказал. Мы когда сыграли с „Лацио“, потом разговаривали с Дино Дзоффом по Веретенникову. И тот мне сказал: нет, не подойдет нам, очень тяжелый, в обороне не отрабатывает.

Боковой не засчитал гол. Потом выяснилось, что он пьяный

— В 97-м „Ротор“ уступал „Спартаку“ по составу?
— Отвечу так. Мы уступали „Спартаку“ только в одном. В организации. А вот что стоит за этим словом? „Организация“… Додумывайте сами. Вот тут мы где-то дали промах.
— Имеете в виду судейство? Матч первого круга сезона-1997 против красно-белых завершился грандиозным скандалом, когда в концовке не засчитали гол Веретенникова.
— Это когда Куличенков нас душил… Дай бог ему здоровья. Привет ему передайте через ваше издание…
— Судьи вас „прибивали“ в 90-е?
— Ха! В 96-м боремся за чемпионство. Играем в Новороссийске, забиваем чистый гол. А боковой судья поднимает флажок. Потом выяснилось, что он пьяный. Да ладно, Господи. Но судьбу не кляну. Великолепная была история. Всем своим соперникам низкий поклон и уважение. Достатка им и здоровья. Я ни грамма не жалею!
— Значит, по составу „Ротор“ был точно не слабее красно-белых?
— Ну а почему нет? Не уступали им. Андрюша Тихонов? Вот он мне всегда нравился. Умница. Интеллигентный парень. Игрок классный и замечательный человек. Но я не могу утверждать, что по уровню „Спартак“ был выше нас.
Меня тогда удивило другое. День того золотого матча со „Спартаком“. Именно день игры, понимаете? Я приезжаю на базу, а там полно журналистов. Футболисты должны отдыхать, готовиться, а они интервью раздают направо и налево. Вот этого тогда не понял. Команде надо настраиваться, а они с репортерами общаются.
— Кто разрешил? Прокопенко?
— Может быть, не он, а кто-то другой… День игры. Какие еще интервью?
— Много странностей в том матче?
— Странности были, да. Но я все равно не верю в такие вещи…

»Ротор» порвет «Спартак». Им даже Месси не поможет

— Романцев сильнейший тренер в истории российского футбола?
— Для меня на первом месте всегда будет стоять Прокопенко. Титулы Романцева? Человек в наследство уже получил готовую, сильную команду. А Витек начинал с низов. Почувствуйте разницу? Не, для меня всегда лучшим будет Прокопенко. Вы меня тут не переубедите. Не пытайтесь даже.
— Чего ждете от предстоящего матча?
— Думаю, Волгоград громко победит.
— Бравируете?
— «Ротор» порвет «Спартак». Кокорин поправится? Ну и что? Не поможет. Даже если Месси привезете — бесполезно! Волгоград возьмет верх!
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Футбол , Статьи , Владимир Горюнов , Спартак , Динамо , VolksWagen
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