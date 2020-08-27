Футболист сборной России может перейти в «Рейнджерс» 

Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Далер Кузяев может продолжить карьеру в чемпионате Шотландии. Интерес к хавбеку проявляет «Рейнджерс» из Глазго, сообщает Sport24.
Как утверждает источник, пока шотландцы не сделали 27-летнему хавбеку официальное предложение о переходе.
Напомним, срок действия контракта Кузяева с «Зенитом» истек месяц назад. Футболист продолжает тренироваться вместе с «сине-бело-голубыми», но пока не готов продлевать соглашение, надеясь получить интересное предложение из Европы.