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Футболист сборной России может перейти в «Рейнджерс» 

Свободная пресса и ещё 3 22 часа назад
Футболист сборной России может перейти в «Рейнджерс»
Фото: РИА Новости
Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Далер Кузяев может продолжить карьеру в чемпионате Шотландии. Интерес к хавбеку проявляет «Рейнджерс» из Глазго, сообщает Sport24.
Как утверждает источник, пока шотландцы не сделали 27-летнему хавбеку официальное предложение о переходе.
Напомним, срок действия контракта Кузяева с «Зенитом» истек месяц назад. Футболист продолжает тренироваться вместе с «сине-бело-голубыми», но пока не готов продлевать соглашение, надеясь получить интересное предложение из Европы.
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Футбол , Далер Кузяев , Зенит , СБОРНАЯ РОССИИ
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