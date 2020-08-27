Футболист сборной России может перейти в «Рейнджерс» 

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Как утверждает источник, пока шотландцы не сделали 27-летнему хавбеку официальное предложение о переходе.

Напомним, срок действия контракта Кузяева с «Зенитом» истек месяц назад. Футболист продолжает тренироваться вместе с «сине-бело-голубыми», но пока не готов продлевать соглашение, надеясь получить интересное предложение из Европы.