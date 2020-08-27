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ESPN: Месси позвал Неймара перейти вместе с ним в «Манчестер Сити» 

ИА Regnum и ещё 21 1 час назад
Месси позвал Неймара в «Манчестер Сити»
Фото: Reuters
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси призвал форварда ПСЖ Неймара перейти вместе с ним в «Манчестер Сити». Об этом 27 августа сообщает ESPN.
По информации издания, Месси связался с Неймаром, чтобы сообщить о скором переходе в английский клуб. При этом он призвал своего бывшего одноклубника присоединиться к нему.
Напомним, Неймар играл за «Барселону» с 2013 по 2017 год, после чего перешел в ПСЖ за €222 млн Его контракт с французским клубом рассчитан до лета 2022 года.
Ранее сообщалось, что Месси может уйти из «Барселоны» и перейти в «Манчестер Сити».
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Футбол , Лионель Месси
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