«Зенит» потерпел первое поражение в чемпионате России 

Московское "Динамо" обыграло петербургский "Зенит" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча завершилась со счетом 1:0.
В составе бело-голубых точным ударом отметился Тони Шуньич.
Стоит отметить, что на 75-ой минуте был удален игрок "Динамо" Дмитрий Скопинцев. На 83-й минуте красную карточку перед собой увидел футболист сине-бело-голубых Вильмар Барриос.
Для подопечных Сергея Семака это поражение стало первым в текущем чемпионате России.
"Газета.Ru" вела онлайн-трансляцию поединка.
Чемпионат России. 5-й тур. "Динамо" — "Зенит" — 1:0Гол: 1:0 — Шуньич, 40.
Ранее Станислав Черчесов объявил состав сборной России на Лигу наций.