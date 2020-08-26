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«Зенит» потерпел первое поражение в сезоне РПЛ, уступив «Динамо» 

ТАСС и ещё 3 17 часов назад
Сенсация тура: «Зенит» проиграл в Москве
Фото: ТАСС
Московское "Динамо" на своем поле переиграло петербургский "Зенит" со счетом 1:0 в матче пятого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в присутствии 5 885 зрителей.
Единственный мяч на 40-й минуте забил признанный лучшим игроком матча Тони Шунич. На 75-й минуте матча футболист столичной команды Дмитрий Скопинцев получил прямую красную карточку и покинул поле. Изначально арбитр показал защитнику желтую карточку, однако после использования системы видеоассистента рефери (VAR) было принято решение удалить Скопинцева. На 84-й минуте полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос отправился в раздевалку после получения второй желтой карточки.
В турнирной таблице столичный клуб вышел на четвертое место, набрав десять очков. "Зенит" потерпел первое поражение в сезоне, клуб идет на первой строчке, имея в активе 12 очков и опережая идущий вторым московский "Спартак" на одно очко.
В шестом туре "Динамо" 30 августа в гостях сыграет с "Уфой". "Зенит" в этот же день на выезде сыграет со столичным "Локомотивом".
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Комментарии 7
Футбол , Дмитрий Скопинцев , Спартак , Зенит , Локомотив , Динамо
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