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Отец Месси рассказал о будущем футболиста 

Lenta.ru и ещё 26 15 часов назад
Отец Месси рассказал о будущем футболиста
Фото: РИА Новости
Хорхе Месси, отец футболиста каталонской «Барселоны» Лионеля Месси, рассказал о будущем сына. Об этом сообщает L’Equipe.
Месси-старший в телефонном разговоре со спортивным директором «Пари Сен-Жермен» заявил, что футболист точно не перейдет во французский клуб, так как трансфер в «Манчестер Сити» уже обговорен. При этом ПСЖ выразил готовность активнее включиться в борьбу за форварда.
Ранее 28 августа главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп засомневался в способности аргентинца принести пользу Английской премьер-лиге (АПЛ). Он заметил, что английский футбол сильно отличается от испанского.
При этом 27 августа сообщалось, что в «Сити» аргентинец намерен воссоединиться с бывшим партнером по каталонскому клубу, а ныне игроком ПСЖ Неймаром. Месси уже связался с бразильцем.
Разговоры об уходе шестикратного обладателя «Золотого мяча» из каталонского клуба возникли из-за его недовольства ситуацией в команде и участились после разгромного поражения «Барселоны» в 1/4 финала Лиги чемпионов от «Баварии» (2:8). После вылета из турнира сине-гранатовые сменили тренера, причем пришедший на место Кике Сетьена Рональд Куман уже провел встречу с Месси. Контракт футболиста с клубом истекает летом 2021 года.
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Футбол , Хорхе Месси , Кике Сетьен , Юрген Клопп , Лионель Месси , Роналд Куман
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