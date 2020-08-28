«Аталанта» договорилась о трансфере Миранчука

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Как сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио, «Локомотив» согласился отпустить своего игрока за сумму порядка €14 млн Отмечается, что теперь клубу из Бергамо предстоит согласовать условия личного контракта с самим футболистом.

24-летний Миранчук является воспитанником «Локомотива». В его активе 43 гола и 45 голевые передачи в 228 матчах за железнодорожников.