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Дмитрий Тарасов угодил в новый семейный скандал 

Павел Тиунов 5 часов назад
Дмитрий Тарасов угодил в новый семейный скандал
Фото: РИА Новости
Модель Анастасия Костенко отсудила у своего супруга спортсмена Дмитрия Тарсова алименты, продолжая жить с ним в счастливом союзе, сообщает Starhit. Журналисты полагают, что странный поступок девушки связан с желанием оградить мужа от обязанности платить огромные суммы на содержание дочери от первого брака.
Журналист отмечают, что Костенко подала иск в суд об алиментах на двоих совместных с Тарасовым детей в июле. Спустя месяц было принято положительно решение, которое, по мнению журналистов, станет основой для оспаривания футболистом размера трат на содержание старшей дочери.
Издание напоминает, что в настоящее время футболист вынужден выплачивать бывшей жене четверть своих доходов плюс 104 тысячи рублей ежемесячно сверху.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Анастасия Костенко заявила, что не позволит ущемлять права своих детей на благополучную жизнь. Девушка отметила, что готова терпеть нападки в свою сторону, но, когда речь заходит о ее семье, то она будет проявлять активность.
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Комментарии
Футбол , Анастасия Костенко , Дмитрий Тарасов , StarHit
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