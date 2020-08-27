Названа сумма потенциального трансфера Месси в «Ман Сити» 

После того как Лионель Месси заявил о своем желании покинуть родные пенаты толпа фанатов проникла на домашнюю арену «сине-гранатовых» «Камп Ноу» в знак протеста против президента клуба Хосепа Бартомеу.

Тот в свою очередь не принимает доводов лучшего футболиста планеты и планирует уговорить его закончить карьеру именно в «Барсе». Свою четкую позицию он объясняет как минимум контрактом футболиста, который истекает только через год. Бартомеу планирует встретиться с форвардом, но тот все же считает, что с каталонцами он не выиграет Лигу чемпионов из-за кризиса в команде, и посылает мысленные месседжи другому Хосепу, чтобы тот забрал его в свой «Ман Сити».

Пока Месси капризничает, Гвардиола срочно ищет средства на трансфер, который оценен в 500 миллионов фунтов, но руководство «небесно-голубых» может предложить не более 200 миллионов фунтов, а этого явно не хватит, чтобы удовлетворить аппетиты и каталонцев, и самого виновника громкой истории. Интересно, если все же чудо произойдет и Месси перейдет в «Ман Сити», не привезет ли он с собой в Англию и чемодан знаменитых барселоновских скандалов?

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