Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
22 августа

Российская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Урал
Урал
14:00
Краснодар Краснодар
Химки
Химки
16:00
Ахмат Ахмат
Арсенал
Арсенал
17:30
Динамо М Динамо М
23 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Уфа
Уфа
16:30
Ростов Ростов
Спартак М
Спартак М
19:00
Локомотив М Локомотив М
25 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Тамбов
Тамбов
18:30
Сочи Сочи
Арсенал
Арсенал
20:30
Химки Химки
26 августа

Российская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Ротор
Ротор
18:30
Спартак М Спартак М
Рубин
Рубин
18:30
Уфа Уфа
Локомотив М
Локомотив М
18:30
Ахмат Ахмат
29 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Рубин
Рубин
15:30
Тамбов Тамбов
Спартак М
Спартак М
18:00
Арсенал Арсенал
Химки
Химки
20:00
Ротор Ротор
30 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Уфа
Уфа
14:00
Динамо М Динамо М
Локомотив М
Локомотив М
16:00
Зенит Зенит
Ахмат
Ахмат
18:00
ЦСКА ЦСКА

Названа сумма потенциального трансфера Месси в «Ман Сити» 

ТВ БРИКС 3 часа назад
Названа сумма потенциального трансфера Месси в «Ман Сити»
Фото: ТВ БРИКС
После того как Лионель Месси заявил о своем желании покинуть родные пенаты толпа фанатов проникла на домашнюю арену «сине-гранатовых» «Камп Ноу» в знак протеста против президента клуба Хосепа Бартомеу.
Тот в свою очередь не принимает доводов лучшего футболиста планеты и планирует уговорить его закончить карьеру именно в «Барсе». Свою четкую позицию он объясняет как минимум контрактом футболиста, который истекает только через год. Бартомеу планирует встретиться с форвардом, но тот все же считает, что с каталонцами он не выиграет Лигу чемпионов из-за кризиса в команде, и посылает мысленные месседжи другому Хосепу, чтобы тот забрал его в свой «Ман Сити».
Пока Месси капризничает, Гвардиола срочно ищет средства на трансфер, который оценен в 500 миллионов фунтов, но руководство «небесно-голубых» может предложить не более 200 миллионов фунтов, а этого явно не хватит, чтобы удовлетворить аппетиты и каталонцев, и самого виновника громкой истории. Интересно, если все же чудо произойдет и Месси перейдет в «Ман Сити», не привезет ли он с собой в Англию и чемодан знаменитых барселоновских скандалов?
Фото: flickr.com
Видео дня. Уйдет ли Месси из Барселоны
ТВ БРИКС: последние новости
Названа сумма потенциального трансфера Месси в «Ман Сити» Названа сумма потенциального трансфера Месси в «Ман Сити» Роналд Куман назначен главным тренером «Барселоны» Роналд Куман назначен главным тренером «Барселоны» Кузнецов и Овечкин стали лучшими в матче «Вашингтона» с «Айлендерс» Кузнецов и Овечкин стали лучшими в матче «Вашингтона» с «Айлендерс»
Комментарии
Футбол , Лионель Месси
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Месси предложили необычный контракт
Месси предложили необычный контракт
Фанатки будут скучать
Фанатки будут скучать
«Барселона» объявила цену Месси
«Барселона» объявила цену Месси
Борцу на свадьбе прислали пикантные видео невесты
Борцу на свадьбе прислали пикантные видео невесты
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
«Бомба взорвалась!»: Месси грозит иск на 700 миллионов
01:49
«Бомба взорвалась!»: Месси грозит иск на 700 миллионов
Футбол
Названы главные претенденты на Месси
00:51
Названы главные претенденты на Месси
Футбол
В деле о гибели Коби Брайанта случился новый поворот
00:49
В деле о гибели Коби Брайанта случился новый поворот
Баскетбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение