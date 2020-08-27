«Соболев созвонился с Дзюбой. Конфликт исчерпан»

Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что нападающий «Спартака» Александр Соболев и форвард «Зенита» Артем Дзюба уладили свой конфликт.
Ранее Соболев раскритиковал Дзюбу за то, что тот не поддержал публично Александра Кокорина, когда футболист оказался фигурантом уголовного дела, а во время недавнего матча «Зенит» — «Спартак» между футболистами произошла стычка. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не вызвал Соболева на ближайшие матчи национальной команды и причиной этого назвал конфликт Александра с капитаном сборной. Сам Соболев позже заявил, что в скором времени поговорит с Дзюбой.
«По моим данным, сегодня Александр Соболев, как и обещал, созвонился с Артемом Дзюбой. Игроки урегулировали разногласия, конфликт исчерпан. Оба остались довольны разговором. Также об этом проинформирован и главный тренер сборной Станислав Черчесов», — написал Арустамян в телеграме.