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Арустамян: «Соболев созвонился с Дзюбой. Конфликт исчерпан» 

Спорт-Экспресс и ещё 16 1 час назад
«Соболев созвонился с Дзюбой. Конфликт исчерпан»
Фото: РИА Новости
Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что нападающий «Спартака» Александр Соболев и форвард «Зенита» Артем Дзюба уладили свой конфликт.
Ранее Соболев раскритиковал Дзюбу за то, что тот не поддержал публично Александра Кокорина, когда футболист оказался фигурантом уголовного дела, а во время недавнего матча «Зенит» — «Спартак» между футболистами произошла стычка. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не вызвал Соболева на ближайшие матчи национальной команды и причиной этого назвал конфликт Александра с капитаном сборной. Сам Соболев позже заявил, что в скором времени поговорит с Дзюбой.

«По моим данным, сегодня Александр Соболев, как и обещал, созвонился с Артемом Дзюбой. Игроки урегулировали разногласия, конфликт исчерпан. Оба остались довольны разговором. Также об этом проинформирован и главный тренер сборной Станислав Черчесов», — написал Арустамян в телеграме.

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