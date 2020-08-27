Агент Ибрагимовича разъяснил ситуацию с «Миланом»

Агент шведского форварда Златана Ибрагимовича Мино Райола в своем Twitter опроверг слухи о том, что игрок продлил контракт с «Миланом».

«Златан Ибрагимович не продлевал контракт с «Миланом», это фейк!» — написал Райола.

Информацию о том, что Ибрагимович принял улучшенное предложение клуба, представил Mediaset Italia 26 августа. Сообщалось, что договор на сумму в €7 млн рассчитан на один сезон. Его фиксированная часть составляет €6 млн, а бонусная — €1 млн, включая €500 тысяч за персональные достижения и €500 тысяч за квалификацию в Лиге чемпионов по итогам сезона.