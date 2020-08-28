«Сити» или «ПСЖ»: куда перейдет Месси 

Главная трансферная сага нынешнего футбольного межсезонья — уход Лионеля Месси из «Барселоны» — далека от завершения. В данный момент ближе всего к приобретению шестикратного обладателя «Золотого мяча» английский «Манчестер Сити» и французский «Пари Сен-Жермен». «Газета.Ru» оценивает все варианты продолжения карьеры аргентинца.

«Барселона»

В данный момент Месси еще никуда не ушел. И «Барселона» точно не хочет такого развития событий. Да, после того как футболист принят решение, СМИ сообщали, что на экстренном заседании совета директоров часть правления сине-гранатовых отнеслась к уходу положительно, но всерьез это воспринимать не надо.

Для «Барселоны» потеря аргентинца, который переписал почти все клубные рекорды, выиграл с командой все возможные турниры и шесть раз завоевывал в ее составе «Золотой мяч», а также является капитаном, — огромный удар.

Ну а для Жозепа Бартомеу, который и без того рискует остаться худшим президентом в истории «Барсы», это станет могильным камнем на репутации.

Нудивительно, что уже сейчас появилась информация, что функционер готов покинуть свой пост для сохранения Месси в команде.

Для Бартомеу, всеми возможными способами цепляющегося за место главы клуба, это выглядит почти невероятным и только подчеркивает степень серьезности ситуации. Ничто до сих пор не могло его сподвигнуть на такое решение. Ни спортивные, ни трансферные провалы, ни скандалы внутри клуба, ни обвинения в растрате…

При этом отставка одиозного президента действительно является единственным шансом «Барсы» сохранить своего капитана. При Бартомеу Месси точно в клубе не останется.

Но останется ли в случае его ухода? В этом есть большие сомнения. Конечно аргентинец уже не раз за свою карьеру устраивал истории с возможным уходом, забрасывая слухи в прессу. Всякий раз конечной целью было переподписание контракта на более выгодных условиях. И все получалось.

Вот только сейчас речь точно не об этом. Месси действительно хочет уйти. Он давно размышлял об этом, но теперь решился по-настоящему, а уже два уведомления через бюрофакс — верное тому подтверждение.

«Манчестер Сити»

И все же исключать вариант неухода «десятки» из «Барселоны» не стоит. Месси провел здесь всю свою взрослую карьеру, он любит клуб, его любят болельщики и в конце концов, если что, и новому наставнику Роналду Куману , несмотря на все слова об отсутствии для кого-либо из игроков привилегий, придется найти с главной звездой общий язык и сработаться.

И все же наиболее вероятным местом продолжения карьеры аргентинца является английский «Манчестер Сити», где главным тренером работает лучший наставник в его карьере Хосеп Гвардиола.

Такой вариант, по всей видимости, является приоритетным для самого футболиста, а в случае Месси нет никаких сомнений, что решающим при прочих равных окажется именно его слово.

Бразильский журналист Марсело Бехлер, который первым с уверенностью сообщил о переходе Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ», написал, что именно сам Лео хочет на Туманный Альбион к Гвардиоле.

Кроме того, Жорже Никола из ESPN рассказал, что аргентинец уже позвонил своему другу Неймару и сообщил о предстоящем переходе, вроде бы даже позвав того с собой.

Само собой, хочет подписать шестикратного обладателя «Золотого мяча» и сам «Ман Сити», отдавший в прошлом сезоне чемпионский титул в АПЛ «Ливерпулю».

Препятствия два: позиция «Барселоны» на данный момент и тяжелая зарплата лучшего форварда мира, как не раз называл Месси Гвардиола.

Несмотря на наличие в контракте пункта о праве Месси уйти бесплатно в межсезонье по собственному желанию и уведомлении об этом от игрока, «Барса» отказывается принимать такой запрос.

Все дело в том, что пункт действовал до 10 июня и привязан к конкретной дате, но Месси и его юристы кивают на перенос концовки сезона из-за пандемии и считают, что запрос на бесплатный разрыв контракта легитимен.

Если дело дойдет до разборок в ФИФА или вообще в гражданском суде, с уверенностью назвать вердикт не представляется возможным, но вряд ли стороны действительно захотят довести до такого.

Так что €700 млн, которые установлены в договоре в качестве отступных и публично заявлены «Барселоной» как сумма возможного трансфера, не являются реальной цифрой. Но и за ноль подписать аргентинца вряд ли получится.

В любом случае, «Сити» готов заплатить порядка €100 млн, что выглядит вполне адекватной суммой, особенно с учетом возможных добавок в виде игроков. Называют имена Габриэла Жезуса , Эрика Гарсии, Анхелиньо и Бернарду Силвы.

Что до зарплаты, то при нынешних цифрах (Месси получает порядка €90 млн, а еще большая сумма выходит в виде бонусов) англичанам было бы сложно вписаться в правила Финансового фэйр-плей, но решение уже найдено.

City Football Group гарантирует игроку трехлетний контракт с английским клубом с последующим переездом в МЛС в «Нью-Йорк Сити», а после окончания карьеры Месси должен стать послом бренда, и уже в этом качестве дополучит все деньги.

Очень вероятно, что скоро мы действительно сможем узнать, как Лео будет выглядеть «дождливым вечером в Стоке».

«ПСЖ»

Естественно, в разговорах о переходе Месси фигурирует и «Пари Сен-Жермен». Французский гранд чуть ли не единственный, кто способен потягаться с «Ман Сити» в финансовом плане, а упустить возможность побороться за главную футбольную мировую звезду не может.

Месси конечно позвал Неймара с собой, но такой трансфер просто нереален, хоть бразилец очень хочет воссоединиться с другом и, по информации прессы, уже попросил клубное руководство совершить трансфер.

«ПСЖ» вроде как готов предложить лучшие условия, нежели «Сити», и «Барселоне», и самому игроку, однако здесь французам в первую очередь необходимо убедить самого Лео, иначе ничего не выйдет.

Другие варианты

Замыкают список претендентов на трансфер итальянский «Интер» и… аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз». Правда, шансы у них на это примерно одинаковые — стремящиеся к нулю.

«Интер» мечтает о переходе форварда уже на протяжении лет десяти, и сейчас у «нерадзурри» подобрался очень интересный проект, а в Серии А Лионель смог бы возобновить соперничество с Криштиану Роналду , которого ему так не хватает после ухода португальца из «Реала» в «Ювентус».

И все же и чемпионат, и клуб, и даже личность Антонио Конте в качестве главного тренера проигрывают перспективе переезда в Англию в «Ман Сити» к Гвардиоле.

Что до «Ньюэллса», то это родной клуб Лео, и он не раз говорил, что был бы рад завершить в нем карьеру.

Сейчас фанаты «НОБ» даже готовятся организовать массовое шествие в поддержку идеи о переходе Месси. Правда, сейчас аргентинцу 33 года, и он пока в том состоянии, когда еще может блистать на самом высоком уровне и вряд ли рассматривает такой вариант сейчас.