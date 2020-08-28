Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
22 августа

Российская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Урал
Урал
14:00
Краснодар Краснодар
Химки
Химки
16:00
Ахмат Ахмат
Арсенал
Арсенал
17:30
Динамо М Динамо М
23 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Уфа
Уфа
16:30
Ростов Ростов
Спартак М
Спартак М
19:00
Локомотив М Локомотив М
25 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Тамбов
Тамбов
18:30
Сочи Сочи
Арсенал
Арсенал
20:30
Химки Химки
26 августа

Российская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Ротор
Ротор
18:30
Спартак М Спартак М
Рубин
Рубин
18:30
Уфа Уфа
Локомотив М
Локомотив М
18:30
Ахмат Ахмат
29 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Рубин
Рубин
15:30
Тамбов Тамбов
Спартак М
Спартак М
18:00
Арсенал Арсенал
Химки
Химки
20:00
Ротор Ротор
30 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Уфа
Уфа
14:00
Динамо М Динамо М
Локомотив М
Локомотив М
16:00
Зенит Зенит
Ахмат
Ахмат
18:00
ЦСКА ЦСКА

Телеведущая отозвала иск к Кокорину и Мамаеву из-за разбитого автомобиля 

Спорт-Экспресс и ещё 5 3 часа назад
Ведущая отозвала иск к Кокорину и Мамаеву
Фото: ТАСС
Савеловский суд Москвы в пятницу прекратил производство по иску телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой к футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву из-за разбитого автомобиля «Мерседес», сообщает РИА «Новости».
Истец отозвала свой иск. О том, что Ушакова (ее фамилия по паспорту — Маслий) подала к участникам потасовки иск на 321 тысячу рублей, стало известно в конце апреля. Защита Кокорина заявляла, что он не разбивал ее авто, а Мамаев, напротив, выплатил всю требуемую сумму.
В ходе первого заседания представитель Ушаковой отказался от требований, так как, действительно, «Мамаев полностью погасил, возместил сумму».
Компания друзей 8 октября 2018 года поучаствовала в двух конфликтах в центре Москвы, которые стоили им громкого скандала и лишения свободы.
Видео дня. В столице стартовал первый после снятия запретов хоккейный турнир
Спорт-Экспресс: последние новости
Тиагу Силва стал игроком «Челси» Тиагу Силва стал игроком «Челси» Источник: «Аталанта» предложила за Миранчука 14 миллионов евро Источник: «Аталанта» предложила за Миранчука 14 миллионов евро Черчесов отреагировал на разговор Соболева и Дзюбы Черчесов отреагировал на разговор Соболева и Дзюбы
Футбол , Павел Мамаев , Ольга Ушакова , Александр Кокорин , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выгнанную борцом со свадьбы невесту оправдали
Выгнанную борцом со свадьбы невесту оправдали
Девушка-боец MMA показала фото в откровенном купальнике
Девушка-боец MMA показала фото в откровенном купальнике
Фанатки будут скучать
Фанатки будут скучать
«Барселона» объявила цену Месси
«Барселона» объявила цену Месси
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Юрия Гануса уволили единогласно
00:43
Юрия Гануса уволили единогласно
Летние виды спорта
«Бомба взорвалась!»: Месси грозит иск на 700 миллионов
01:49
«Бомба взорвалась!»: Месси грозит иск на 700 миллионов
Футбол
Названы главные претенденты на Месси
00:51
Названы главные претенденты на Месси
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение