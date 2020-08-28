Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
22 августа

Российская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Урал
Урал
14:00
Краснодар Краснодар
Химки
Химки
16:00
Ахмат Ахмат
Арсенал
Арсенал
17:30
Динамо М Динамо М
23 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Уфа
Уфа
16:30
Ростов Ростов
Спартак М
Спартак М
19:00
Локомотив М Локомотив М
25 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Тамбов
Тамбов
18:30
Сочи Сочи
Арсенал
Арсенал
20:30
Химки Химки
26 августа

Российская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Ротор
Ротор
18:30
Спартак М Спартак М
Рубин
Рубин
18:30
Уфа Уфа
Локомотив М
Локомотив М
18:30
Ахмат Ахмат
29 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Рубин
Рубин
15:30
Тамбов Тамбов
Спартак М
Спартак М
18:00
Арсенал Арсенал
Химки
Химки
20:00
Ротор Ротор
30 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Уфа
Уфа
14:00
Динамо М Динамо М
Локомотив М
Локомотив М
16:00
Зенит Зенит
Ахмат
Ахмат
18:00
ЦСКА ЦСКА

«Ювентус» может продать Ругани в «Ренн» 

SPORT24.ru 17 часов назад
«Ювентус» может продать Ругани в «Ренн»
Фото: РИА Новости
Защитник «Ювентуса» Даниеле Ругани интересен «Ренну». Новый главный тренер Андреа Пирло не заинтересован в услугах футболиста и руководство готово его продать. По информации France Football, представители «Ренна» уже ведут переговоры с окружением игрока.
Даниеле Ругани мог покинуть команду по ходу прошлого сезона, но центрального защитника оставили после травмы Джорджо Кьеллини. Теперь же шансы на то, что итальянец уйдет, достаточно высоки.
«Ренн» по итогам прошлого сезона пробился в Лигу чемпионов. Этот факт может положительно сказаться. Также французы готовы предоставить Ругани игровую практику.
Видео дня. В столице стартовал первый после снятия запретов хоккейный турнир
SPORT24.ru: последние новости
Левандовски отдал бы «Золотой мяч»-2020 себе Левандовски отдал бы «Золотой мяч»-2020 себе Матч за Суперкубок УЕФА в Будапеште смогут посетить 20 тысяч зрителей Матч за Суперкубок УЕФА в Будапеште смогут посетить 20 тысяч зрителей ЦСКА провернул очередной трансфер, Миранчук готов уехать в «Аталанту». Трансферы и слухи дня ЦСКА провернул очередной трансфер, Миранчук готов уехать в «Аталанту». Трансферы и слухи дня
Футбол , Андреа Пирло
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Барселона» объявила цену Месси
«Барселона» объявила цену Месси
Выгнанную борцом со свадьбы невесту оправдали
Выгнанную борцом со свадьбы невесту оправдали
«Барби с мышцами»: россиянка шокировала иностранцев
«Барби с мышцами»: россиянка шокировала иностранцев
«Люблю смотреть блоги переехавших в США»
«Люблю смотреть блоги переехавших в США»
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Юрия Гануса уволили единогласно
00:43
Юрия Гануса уволили единогласно
Летние виды спорта
«Бомба взорвалась!»: Месси грозит иск на 700 миллионов
01:49
«Бомба взорвалась!»: Месси грозит иск на 700 миллионов
Футбол
Названы главные претенденты на Месси
00:51
Названы главные претенденты на Месси
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение