«Ювентус» может продать Ругани в «Ренн» 

Защитник «Ювентуса» Даниеле Ругани интересен «Ренну». Новый главный тренер Андреа Пирло не заинтересован в услугах футболиста и руководство готово его продать. По информации France Football, представители «Ренна» уже ведут переговоры с окружением игрока.

Даниеле Ругани мог покинуть команду по ходу прошлого сезона, но центрального защитника оставили после травмы Джорджо Кьеллини. Теперь же шансы на то, что итальянец уйдет, достаточно высоки.

«Ренн» по итогам прошлого сезона пробился в Лигу чемпионов. Этот факт может положительно сказаться. Также французы готовы предоставить Ругани игровую практику.