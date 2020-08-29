Соболев рассказал о конфликте с Дзюбой

«Мы с ним созвонились. Некорректно будет говорить, какой именно состоялся разговор, но у нас были какие-то недопонимания, мы полностью их решили. Сейчас никаких проблем нет. С Артёмом мы сильно даже не знакомы. Номера Дзюбы у меня не было. Я спросил его у Джикии, он мне скинул. Я ему позвонил перед игрой с «Ротором», где-то за два часа, он не поднял трубку. Я ему написал, что это Соболев, перезвони, как сможешь. Потом он мне позвонил, я уже готовился к игре и не увидел. Я ему написал, чтобы он позвонил мне после своего матча. Он мне пожелал удачи, я ему пожелал тоже удачи. После матча мы списались и договорились созвониться», — сказал Соболев в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.