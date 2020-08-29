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Соболев рассказал о разговоре с Дзюбой 

RT на русском и ещё 28 14 часов назад
Соболев рассказал о конфликте с Дзюбой
Фото: Reuters
Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о том, как решал конфликт между ним и форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой, который начался в полуфинальном матче Кубка России (1:2)

«Мы с ним созвонились. Некорректно будет говорить, какой именно состоялся разговор, но у нас были какие-то недопонимания, мы полностью их решили. Сейчас никаких проблем нет. С Артёмом мы сильно даже не знакомы. Номера Дзюбы у меня не было. Я спросил его у Джикии, он мне скинул. Я ему позвонил перед игрой с «Ротором», где-то за два часа, он не поднял трубку. Я ему написал, что это Соболев, перезвони, как сможешь. Потом он мне позвонил, я уже готовился к игре и не увидел. Я ему написал, чтобы он позвонил мне после своего матча. Он мне пожелал удачи, я ему пожелал тоже удачи. После матча мы списались и договорились созвониться», — сказал Соболев в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Из-за конфликта между футболистами, главный тренер сборной России Станислав Черчесов не вызвал Соболева в расположение сборной России.
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Футбол , Станислав Черчесов , Александр Соболев , Артем Дзюба , Спартак , Зенит , СБОРНАЯ РОССИИ
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