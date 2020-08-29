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«Спартак» вышел на первое место в РПЛ, обыграв тульский «Арсенал» 

Чемпионат.com и ещё 25 2 часа назад
«Спартак» вышел на первое место в РПЛ
Фото: ТАСС
В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимал тульский «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
На 36-й минуте матча счёт открыл полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич. Через 5 минут ответный гол забил нападающий «Спартака» Александр Соболев. На 45-й минуте встречи полузащитник тульской команды Даниил Лесовой получил вторую жёлтую карточку за разговоры с арбитром и был удалён с поля. В компенсированное время первого тайма защитник Самуэль Жиго вывел хозяев вперёд в счёте.
«Спартак» набрал 14 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (5) — на 11-м месте.
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Футбол , Прочее , Самуэль Жиго , Даниил Лесовой , Александр Соболев , Спартак
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