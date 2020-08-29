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«Локомотив» согласился продать Миранчука 

Lenta.ru и ещё 32 51 минуту назад
«Локомотив» согласился продать Миранчука
Фото: ТАСС
Российский полузащитник столичного «Локомотива» Алексей Миранчук в ближайшее время может перейти в итальянскую «Аталанту». Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио на своем сайте.
«Локомотив» согласился на предложение итальянской стороны. Ожидается, что российский клуб продаст 24-летнего хавбека за 14,5 миллиона евро.
Помимо «Аталанты» интерес к хавбеку проявлял «Милан». Россонери также назывались претендентами на футболиста и зимой, однако, по сообщениям СМИ, «Локомотив» отказался продавать игрока.
В нынешнем сезоне на счету Миранчука два гола в четырех матчах российского чемпионата. Он защищает цвета «Локомотива» с 2013 года. В составе железнодорожников он трижды выигрывал Кубок России и становился чемпионом страны.
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