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«Локомотив» объявил о договоренности с «Аталантой» о переходе Алексея Миранчука 

Спорт-Экспресс и ещё 14 2 часа назад
«Локомотив» объявил о переходе Алексея Миранчука
Фото: Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark
«Локомотив» и «Аталанта» достигли принципиальной договоренности о переходе Алексея Миранчука в итальянский клуб. Трансфер завершится, когда 24-летний россиянин пройдет медобследование.
Миранчук — воспитанник «Локомотива». За главную команду полузащитник дебютировал 20 апреля 2013 года в игре с «Кубанью». За девять сезонов в составе «Локомотива» Миранчук провел 228 матчей, забил 43 гола и сделал 45 голевых передач.
Вместе с «Локомотивом» Миранчук стал чемпионом России, трижды выигрывал Кубок и один раз Суперкубок страны.
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Футбол , Прочее , Алексей Миранчук , Локомотив
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