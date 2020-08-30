«Локомотив» объявил о переходе Алексея Миранчука

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«Локомотив» и «Аталанта» достигли принципиальной договоренности о переходе Алексея Миранчука в итальянский клуб. Трансфер завершится, когда 24-летний россиянин пройдет медобследование.

Миранчук — воспитанник «Локомотива». За главную команду полузащитник дебютировал 20 апреля 2013 года в игре с «Кубанью». За девять сезонов в составе «Локомотива» Миранчук провел 228 матчей, забил 43 гола и сделал 45 голевых передач.

Прощальная речь Алексея Миранчука после матча. Пожелаем Леше удачи! pic.twitter.com/VajUC4pdar— Спорт-Экспресс (@sportexpress) August 30, 2020

Вместе с «Локомотивом» Миранчук стал чемпионом России, трижды выигрывал Кубок и один раз Суперкубок страны.