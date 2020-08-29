Левандовски вручил бы себе «Золотой мяч»

"Кому бы отдал "Золотой мяч"? Себе. С "Баварией" мы выиграли все турниры. В Бундеслиге, Кубке Германии и Лиге Чемпионов я стал лучшим бомбардиром. Понимаю, что давление на другого футболиста могло быть сильнее. Однако не любой ли футболист выиграл бы "Золотой мяч", добившись того, что я?

Реакция на отмену "Золотого мяча"? Я не думал об этом. Нас ждало много игр. У меня в приоритете была Лига Чемпионов. Ни о каких индивидуальных наградах я не думал", — приводит слова Левандовски Sportowe Fakty.