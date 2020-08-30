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СМИ: «Манчестер Сити» предлагает Месси пятилетний контракт на сумму €500 млн 

ТАСС и ещё 45 6 часов назад
Месси предложили полмиллиарда
Фото: ТАСС
Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" готов предложить нападающему испанской "Барселоны" Лионелю Месси €500 млн Об этом сообщает портал Sport.es.
По информации источника, контракт с 33-летним аргентинцем будет заключен на пять лет. Ежегодная заработная плата футболиста составит €50 млн Отмечается, что из пяти лет Месси проведет в Английской премьер-лиге (АПЛ) три, после чего в сезоне-2023/24 присоединится к клубу "Нью-Йорк Сити". За переход в Главную футбольную лигу (MLS) он получит бонус в размере €250 млн Месси забунтовал
Ранее Месси сообщил "Барселоне" о желании уйти. Каталонцы требовали за трансфер игрока выплату отступных в размере €700 млн, но этот пункт, согласно радиостанции Cadena SER, будет недействительным в случае разрыва соглашения в последнем сезоне. Контракт аргентинца с "Барселоной" рассчитан до 30 июля 2021 года. Позднее газета Mirror сообщала, что "Барселона" готова продать Месси "Манчестер Сити" за €280 млн Месси является воспитанником "Барселоны", за основную команду он дебютировал в 2004 году. На счету аргентинца более 700 голов в профессиональной карьере. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча" — приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football, что является рекордом.
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Комментарии 17
Футбол , Лионель Месси
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