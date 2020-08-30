Месси предложили полмиллиарда

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" готов предложить нападающему испанской "Барселоны" Лионелю Месси €500 млн Об этом сообщает портал Sport.es.

По информации источника, контракт с 33-летним аргентинцем будет заключен на пять лет. Ежегодная заработная плата футболиста составит €50 млн Отмечается, что из пяти лет Месси проведет в Английской премьер-лиге (АПЛ) три, после чего в сезоне-2023/24 присоединится к клубу "Нью-Йорк Сити". За переход в Главную футбольную лигу (MLS) он получит бонус в размере €250 млн Месси забунтовал

Ранее Месси сообщил "Барселоне" о желании уйти. Каталонцы требовали за трансфер игрока выплату отступных в размере €700 млн, но этот пункт, согласно радиостанции Cadena SER, будет недействительным в случае разрыва соглашения в последнем сезоне. Контракт аргентинца с "Барселоной" рассчитан до 30 июля 2021 года. Позднее газета Mirror сообщала, что "Барселона" готова продать Месси "Манчестер Сити" за €280 млн Месси является воспитанником "Барселоны", за основную команду он дебютировал в 2004 году. На счету аргентинца более 700 голов в профессиональной карьере. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча" — приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football, что является рекордом.