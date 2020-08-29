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«Химки» и «Ротор» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу 

ТАСС и ещё 10 5 часов назад
«Химки» и «Ротор» сыграли вничью
Фото: ТАСС
Футболисты подмосковных "Химок" сыграли вничью с волгоградским "Ротором" со счетом 1:1 в домашнем матче шестого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Арене-Химки".
В составе "Химок" гол забил Александр Ломовицкий (56-я минута), у "Ротора" отличился Камиль Муллин (32).
В прошлом сезоне "Химки" и "Ротор" играли в Олимп — Футбольной национальной лиге, завоевав по итогам чемпионата право на участие в РПЛ. Первая встреча между командами в прошлом сезоне, проходившая в Волгограде, завершилась со счетом 1:1, во втором круге победу одержал "Ротор" (2:0).
"Химки" и "Ротор" занимают предпоследнее и последнее места в турнирной таблице РПЛ соответственно. Подмосковный клуб набрал три очка в шести матчах, в активе команды из Волгограда два очка.
В седьмом туре "Химки" в гостях встретятся с екатеринбургским "Уралом", "Ротор" на домашнем стадионе примет "Краснодар". Обе встречи пройдут после перерыва на матчи национальных сборных.
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Комментарии
Футбол , Александр Ломовицкий , Камиль Муллин
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