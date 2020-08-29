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«Локомотив» — «Зенит»: прогноз и ставки на матч РПЛ 30 августа, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

30 августа в Москве пройдет матч 6-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит». Начало прямой трансляции на «Матч Премьер» в `16:00 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом противостояния питерский клуб. Сделать ставку на победу «Зенита» в основное время можно с коэффициентом 1.75, что соответствует 55% вероятности. Успех «железнодорожников» аналитики оценили коэффициентом 4.80 (20%), а ничья в основное время идёт за 3.80 (25%).

Эксперты дают равные шансы на основной тотал в матче РПЛ «Локомотив» — «Зенит» не будет результативным. Поставить на тотал больше 2.5 гола можно за 1.90, с таким же коэффициентом ставят на тотал меньше 2.5. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет»

«Локомотив» — «Зенит»: какие делать ставки на матч РПЛ 30 августа

«Зенит» после четырех побед подряд на старте чемпионата оступился в игре с «Динамо». Можно сказать, что команде Семака не повезло, моменты у питерцев были, но здорово сыграть вратарь москвичей Антон Шунин . В этой игре красную карточку получил колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос , игру с «Локомотивом» он пропустит. В турнирной таблице «Зенит» лидирует, но отрыв от «Спартака» и «Сочи» теперь всего 1 очко.

Но у «железнодорожников» кадровая ситуация еще хуже. В игре со «Спартаком» травмы получили два ключевых исполнителя в середине поля. Дмитрий Баринов порвал крестообразные связки колена и выбыл из строя до весны, а Алексей Миранчук травмировал бедро. К тому же лидер атак «Локо» вот-вот подпишет контракт с «Аталантой». Команде Марко Николича нужно привыкать играть без него. Пока получается плохо: в игре с «Ахматом» москвичи проиграли 2:3, а их наставник описал настроение в раздевалке команды словом «депрессия». После 5 туров у «Локомотива» 7 очков и 7-я строчка в чемпионате.

Москвичам будет очень сложно в этой игре. Кажется, что «Локомотив» не знает, как играть без лидеров в середине поля. В то же время питерцы явно будут не намерены терять очки во второй встрече подряд. Терять лидерство в планы команды из Санкт-Петербурга явно не входит. Поэтому логично предположить победу «Зенита». Поставить на команду Сергея Семака в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.75

Вряд ли питерцы не смогут забить во втором матче кряду. Да, у «Локомотива» неплохая защита, но даже «Ахмат» забил команде Николича три гола. Кажется, не в лучшей форме вратарь москвичей Гильерме. Сомнительно, что «железнодорожники» не пропустят от грозного тандема Дзюба — Азмун. В то же время в нападении у «Локо» не сказать, что все здорово. Эдер забивает по большим праздникам, Смолов остался на скамейке в матче с «Ахматом». Здорово сыграл Лисакович, но белорусский нападающий только адаптируется к РПЛ. Поэтому имеет право на жизнь ставка, что в этом матче забьет только «Зенит». БК «Фонбет» дает на этот исход коэффициент 3.00