Месси забунтовал

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отказывается проходить медосмотр перед началом тренировочных сборов, сообщает испанский журналист Жерар Ромеро . По данным источника, 33-летней Месси уже сообщил руководству клубу о своем решении.

El Periódico lo apuntaba… y así es!



Messi mañana NO estará en las pruebas del inicio de la temporada#Barça #siguelapartida #mercato https://t.co/JHc1wewNWz— Gerard Romero (@gerardromero) August 29, 2020 Как сообщают СМИ, главным претендентом на Месси является «Манчестер Сити». Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардьола и форвард Серхио Агуэро стараются убедить нападающего переехать в Манчестер.

33-летний Месси выступает за «Барселону» с 2003 года. Нападающий десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов. За период выступлений в каталонском клубе аргентинец шесть раз получал «Золотой мяч».