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Месси сообщил «Барселоне», что отказывается проходить медосмотр перед началом сезона 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Месси забунтовал
Фото: Reuters
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отказывается проходить медосмотр перед началом тренировочных сборов, сообщает испанский журналист Жерар Ромеро. По данным источника, 33-летней Месси уже сообщил руководству клубу о своем решении.
Как сообщают СМИ, главным претендентом на Месси является «Манчестер Сити». Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардьола и форвард Серхио Агуэро стараются убедить нападающего переехать в Манчестер.
"Браселона" уволила клубных юристов из-за Месси
33-летний Месси выступает за «Барселону» с 2003 года. Нападающий десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов. За период выступлений в каталонском клубе аргентинец шесть раз получал «Золотой мяч».
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Комментарии 1
Футбол , Жерар Ромеро , Лионель Месси
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