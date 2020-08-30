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СМИ: президент «Барселоны» встретится с отцом Месси в среду 

Спорт РИА Новости и ещё 25 5 часов назад
Президент «Барселоны» встретится с отцом Месси
Фото: Reuters
Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу встретится с Хорхе Месси, отцом футболиста Лионеля Месси, на следующей неделе, сообщает Mundo Deportivo.
Во вторник появилась информация, что Месси сообщил "Барселоне" о желании расторгнуть контракт, срок действия которого истекает в 2021 году. По данным СМИ, 33-летний нападающий также заявил о желании перейти в английский "Манчестер Сити". Другими претендентами на аргентинца в СМИ называются французский "Пари Сен-Жермен" и итальянский "Ювентус". В воскресенье Месси не прибыл в расположение испанского клуба для сдачи теста на коронавирус.
По информации издания, Хорхе Месси, который представляет интересы сына, вылетит в Барселону из аргентинского Росарио на следующей неделе. Отмечается, что руководство "Барселоны" не ожидало таких радикальных действий от окружения Месси, однако Бартомеу готов прийти на встречу, которая, как ожидается, состоится в среду.
Отец Месси надеется донести до президента клуба, что его сын хочет покинуть команду и желает сделать это максимально цивилизованным способом. Однако, как утверждает издание, Бартомеу не хочет слышать о трансфере и возможном уходе форварда. Более того, глава "Барселоны" намерен поговорить о продлении контракта с футболистом.
Месси дебютировал в составе первой команды "Барселоны" в 2004 году и с тех пор неизменно выступает за "сине-гранатовых". Вместе с клубом аргентинец выиграл десять раз чемпионат Испании и шесть раз Кубок страны, также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Кроме того, Месси является шестикратным обладателем "Золотого мяча".
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Футбол , Хорхе Месси , Лионель Месси
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