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Месси может добиться ухода из «Барселоны» через суд 

Lenta.ru и ещё 6 1 час назад
Месси предрекли суд с «Барселоной»
Фото: газета.ру
Нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси может добиться ухода из стана сине-гранатовых через суд. Об этом сообщает журналист Франсеск Агилар.
По информации источника, если конфликтующие стороны не смогут мирно решить вопрос о будущем 33-летнего южноамериканца, то в дело вмешаются судебные органы, которые и вынесут окончательный вердикт.
Отмечается, что над процессом будет работать суд Барселоны, а не Международной федерации футбола (ФИФА), так как клуб является субъектом футбола Испании.
Ранее сообщалось, что полузащитник амстердамского "Аякса" Донни Ван де Бек прошел медобследование для "Манчестер Юнайтед".
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Футбол , Лионель Месси , Манчестер Юнайтед
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