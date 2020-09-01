Месси предрекли суд с «Барселоной»

Нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси может добиться ухода из стана сине-гранатовых через суд. Об этом сообщает журналист Франсеск Агилар.

По информации источника, если конфликтующие стороны не смогут мирно решить вопрос о будущем 33-летнего южноамериканца, то в дело вмешаются судебные органы, которые и вынесут окончательный вердикт.

Отмечается, что над процессом будет работать суд Барселоны, а не Международной федерации футбола (ФИФА), так как клуб является субъектом футбола Испании.