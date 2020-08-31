Ибрагимович продлил контракт с «Миланом»

Шведский футболист Златан Ибрагимович продлил контракт с итальянским "Миланом" на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано до 30 июня 2021 года. Отмечается, что 38-летний форвард присоединился к команде на тренировочной базе и принял участие в первой тренировке.

В сезоне-2020/21 нападающий провел 18 матчей, забил 10 мячей и сделал пять голевых передач. Швед стал самым возрастным игроком в истории Серии А, забившим 10 мячей в течение одного сезона.