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Ибрагимович продлил контракт с «Миланом» на один сезон 

ТАСС и ещё 20 3 часа назад
Ибрагимович продлил контракт с «Миланом»
Фото: ТАСС
Шведский футболист Златан Ибрагимович продлил контракт с итальянским "Миланом" на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение рассчитано до 30 июня 2021 года. Отмечается, что 38-летний форвард присоединился к команде на тренировочной базе и принял участие в первой тренировке.
В сезоне-2020/21 нападающий провел 18 матчей, забил 10 мячей и сделал пять голевых передач. Швед стал самым возрастным игроком в истории Серии А, забившим 10 мячей в течение одного сезона.
Ибрагимович вернулся в "Милан" в декабре 2019 года, подписав контракт до конца сезона. Ранее он уже выступал в составе миланского клуба с 2010 по 2012 год, став с командой чемпионом Италии (2011) и обладателем суперкубка страны (2011). На протяжении карьеры Ибрагимович выигрывал чемпионаты Нидерландов ("Аякс"), Италии ("Интер", "Милан"), Испании ("Барселона"), Франции (ПСЖ), кубки и суперкубки этих стран, а в составе английского "Манчестер Юнайтед" стал победителем Лиги Европы. За сборную Швеции форвард провел 116 матчей, в которых отличился 62 раза, он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
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Футбол , Манчестер Юнайтед
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