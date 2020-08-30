«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ 

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«Краснодар», набрав 8 очков, вышел на девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (10) — на 6-м месте.

Видео дня. Для участия в Чемпионате мира сборной РФ надо успешно выступить в Лиге Наций