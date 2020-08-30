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Семин раскритиковал «Локомотив» из-за продажи Миранчука 

Soccer News и ещё 43 5 часов назад
Семин раскритиковал «Локомотив» из-за Миранчука
Фото: Soccer News
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подверг критике руководство московского клуба из-за предстоящего трансфера полузащитника Алексея Миранчука в "Аталанту" за 14 миллионов евро.

"К Лиге Чемпионов команды обычно усиливаются. Команды там представляют страну, лигу, а у "Локомотива" все наоборот. Отпускают лучших. Если Головин уехал в "Монако" за максимальную сумму: 30 миллионов — это можно понять, а 14 миллионов — это непонятно. Это говорит о квалификации наших знаменитых руководителей", — приводят слова Семина российские СМИ.

В ближайшее время 24-летний Миранчук отправится в Италию, чтобы пройти медицинское обследование. Если все будет в порядке, хавбек подпишет личный контракт с "Аталантой".
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Футбол , Алексей Миранчук , Юрий Семин , Локомотив
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