Семин раскритиковал «Локомотив» из-за Миранчука

"К Лиге Чемпионов команды обычно усиливаются. Команды там представляют страну, лигу, а у "Локомотива" все наоборот. Отпускают лучших. Если Головин уехал в "Монако" за максимальную сумму: 30 миллионов — это можно понять, а 14 миллионов — это непонятно. Это говорит о квалификации наших знаменитых руководителей", — приводят слова Семина российские СМИ.