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На фанатов «Зенита» напали в московской хинкальной. ВИДЕО. 

Спорт уик-энд 4 часа назад
На фанатов петербургского «Зенита» было совершено нападение в одной из хинкальных Москвы, сообщается в телеграм-канале Baza.
Около двух десятков человек ворвались в заведение на улице Халтуринской и напали на болельщиков сине-бело-голубых. По видео можно понять, что стычка была скоротечной. Неизвестные не тронули парня с девушкой и мужчину с ребенком.
Драка футбольных фанатов в московском метро попала на видео
По информации источника, нападавшими могли быть фанаты «Локомотива», так как игра между этими командами состоялась в Москве накануне и завершилась со счетом 0:0.
Никто из пострадавших, кроме владельца кафе, в полицию не обратился. Фанаты «Зенита» сказали, что никакого вреда им не причинили и уехали из кафе не дожидаясь врачей.
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Футбол , Видео , Зенит , Локомотив
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