На фанатов петербургского «Зенита» было совершено нападение в одной из хинкальных Москвы, сообщается в телеграм-канале Baza.

Около двух десятков человек ворвались в заведение на улице Халтуринской и напали на болельщиков сине-бело-голубых. По видео можно понять, что стычка была скоротечной. Неизвестные не тронули парня с девушкой и мужчину с ребенком.

По информации источника, нападавшими могли быть фанаты «Локомотива» , так как игра между этими командами состоялась в Москве накануне и завершилась со счетом 0:0.

Никто из пострадавших, кроме владельца кафе, в полицию не обратился. Фанаты «Зенита» сказали, что никакого вреда им не причинили и уехали из кафе не дожидаясь врачей.