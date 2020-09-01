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Комментатор Орлов усомнился в квалификации российских судей 

Газета.Ru и ещё 3 4 часа назад
В квалификации российских судей усомнились
Фото: газета.ру
Об этом сообщает "Чемпионат".
По его мнению, главный арбитр матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Локомотив" — "Зенит" Владимир Москалев допустил несколько явных ошибок.

"У нас неквалифицированные судьи. Они даже не заметили, как Азмун получил по ноге в штрафной. Это же пенальти был. Дали повторы, и это просто ужас — наступили на ногу. Азмун принимал мяч, на нем сфолили, и арбитры даже не заметили этот момент. Ну что тут говорить?" — сказал Орлов.

Ранее сообщалось, что полузащитник мюнхенской "Баварии" и сборной Франции Кингсли Коман высказался по поводу потенциального возвращения в "Пари Сен-Жермен".
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Футбол , Владимир Москалев , Кингсли Коман , Зенит , Локомотив
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