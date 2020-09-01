В квалификации российских судей усомнились

"У нас неквалифицированные судьи. Они даже не заметили, как Азмун получил по ноге в штрафной. Это же пенальти был. Дали повторы, и это просто ужас — наступили на ногу. Азмун принимал мяч, на нем сфолили, и арбитры даже не заметили этот момент. Ну что тут говорить?" — сказал Орлов.