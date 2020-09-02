Суарес согласился на переход в «Ювентус» 

Ранее стало известно, что уругваец был выставлен на трансфер по решению Рональда Кумана

Форвард «Барселоны» Луис Суарес близок к переходу в «Ювентус». Об этом сообщает журналист Никола Скира.

По его информации, чемпион Италии предложил игроку контракт до 2023 года с зарплатой 10 млн евро за сезон без учета бонусов. Отмечается, что футболист дал согласие на переезд в серию А.

Добавим, что в минувшем сезоне чемпионата Испании 33-летний уругваец отыграл 28 матчей, забил 16 голов и отдал восемь голевых передач.