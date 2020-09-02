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Суарес согласился на переход в «Ювентус» 

Советский спорт и ещё 5 4 часа назад
Суарес согласился на переход в «Ювентус»
Фото: Reuters
Ранее стало известно, что уругваец был выставлен на трансфер по решению Рональда Кумана.
Форвард «Барселоны» Луис Суарес близок к переходу в «Ювентус». Об этом сообщает журналист Никола Скира.
По его информации, чемпион Италии предложил игроку контракт до 2023 года с зарплатой 10 млн евро за сезон без учета бонусов. Отмечается, что футболист дал согласие на переезд в серию А.
Добавим, что в минувшем сезоне чемпионата Испании 33-летний уругваец отыграл 28 матчей, забил 16 голов и отдал восемь голевых передач.
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Футбол , Луис Суарес , Рональд Куман
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