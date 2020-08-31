«Барселону» ждет еще одна потеря 

Чилийский полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль начал переговоры о расторжении контракта, сообщает Sport24 со ссылкой на Sky Sport Italia.

Контракт Видаля заканчивается летом 2021 года, но футболист намерен покинуть «Барселону» досрочно. Ранее сообщалось, что Видаль согласовал условия возможного перехода в миланский «Интер».

Как сообщал «Рамблер», на прошлой неделе стало известно о планах главной звезды «сине-гранатовых» Лионеля Месси покинуть команду и перейти в «Манчестер Сити». При этом «Барселона» не намерена отпускать аргентинца. Согласно контракту, Месси может покинуть команду в конце каждого сезона. По версии клуба, он мог сделать это без выплаты неустойки только до 10 июня 2020 года и теперь связан с клубом обязательствами до 30 июня 2021-го. Сам футболист считает, что в связи с переносом окончания сезона из-за пандемии коронавируса срок действия опции на одностороннее расторжение контракта автоматически продлевается.

Также сообщалось, что нападающий «Барселоны» Луис Суарес может перейти в «Ювентус». Клуб заинтересован в продаже форварда, так что контракт может быть расторгнут по обоюдному желанию.

Чилийский полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль начал переговоры о расторжении контракта, сообщает Sport24 со ссылкой на Sky Sport Italia.

Контракт Видаля заканчивается летом 2021 года, но футболист намерен покинуть «Барселону» досрочно. Ранее сообщалось, что Видаль согласовал условия возможного перехода в миланский «Интер».

Как сообщал «Рамблер», на прошлой неделе стало известно о планах главной звезды «сине-гранатовых» Лионеля Месси покинуть команду и перейти в «Манчестер Сити». При этом «Барселона» не намерена отпускать аргентинца. Согласно контракту, Месси может покинуть команду в конце каждого сезона. По версии клуба, он мог сделать это без выплаты неустойки только до 10 июня 2020 года и теперь связан с клубом обязательствами до 30 июня 2021-го. Сам футболист считает, что в связи с переносом окончания сезона из-за пандемии коронавируса срок действия опции на одностороннее расторжение контракта автоматически продлевается.

Также сообщалось, что нападающий «Барселоны» Луис Суарес может перейти в «Ювентус». Клуб заинтересован в продаже форварда, так что контракт может быть расторгнут по обоюдному желанию.