Глушаков может вернуться в «Локомотив»

«Возвращение Глушакова в «Локомотив»? Я не слышал такой информации. Но если проблема заключается в потере Баринова и уходе Алексея Миранчука, то это хороший игрок на данный момент в середину полузащиты. Я думаю, что «Локомотив» озадачен поиском такого игрока, ну а Глушаков сейчас свободный агент, поэтому никого искать и покупать не надо. Но это уже дело «Локомотива».