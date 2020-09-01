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Тихонов: «Глушаков — хороший игрок в середину полузащиты „Локомотива“ 

SPORT24.ru и ещё 14 5 часов назад
Глушаков может вернуться в «Локомотив»
Фото: РИА Новости
Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился своим мнением о возможном переходе Дениса Глушакова в «Локомотив».
Ранее на Metaratings.ru появилась информация, что 33-летний хавбек налаживает контакты с руководством «Локомотива», хотя и не вел пока реальных переговоров.

«Возвращение Глушакова в «Локомотив»? Я не слышал такой информации. Но если проблема заключается в потере Баринова и уходе Алексея Миранчука, то это хороший игрок на данный момент в середину полузащиты. Я думаю, что «Локомотив» озадачен поиском такого игрока, ну а Глушаков сейчас свободный агент, поэтому никого искать и покупать не надо. Но это уже дело «Локомотива».

Для болельщиков всегда принципиальный момент, когда футболист уходит в другие команды, а потом возвращается. Это один из таких случаев. Дело в том, что все будет зависеть от Дениса, как он себя будет проявлять, если вернется в «Локомотив». У нас же были такие случаи: Володя Быстров уходил из «Зенита» в «Спартак» и наоборот. Тот же Артем Дзюба уходил из «Спартака» в «Зенит». Я не вижу в этом ничего страшного», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом Sport24 Александром Сергеевым.
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Футбол , Денис Глушаков , Алексей Миранчук , Артем Дзюба , Александр Сергеев , Андрей Тихонов , Спартак , Зенит , Локомотив
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