Глушаков может вернуться в «Локомотив»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился своим мнением о возможном переходе Дениса Глушакова в «Локомотив».
Ранее на Metaratings.ru появилась информация, что 33-летний хавбек налаживает контакты с руководством «Локомотива», хотя и не вел пока реальных переговоров.
«Возвращение Глушакова в «Локомотив»? Я не слышал такой информации. Но если проблема заключается в потере Баринова и уходе Алексея Миранчука, то это хороший игрок на данный момент в середину полузащиты. Я думаю, что «Локомотив» озадачен поиском такого игрока, ну а Глушаков сейчас свободный агент, поэтому никого искать и покупать не надо. Но это уже дело «Локомотива».
Для болельщиков всегда принципиальный момент, когда футболист уходит в другие команды, а потом возвращается. Это один из таких случаев. Дело в том, что все будет зависеть от Дениса, как он себя будет проявлять, если вернется в «Локомотив». У нас же были такие случаи: Володя Быстров уходил из «Зенита» в «Спартак» и наоборот. Тот же Артем Дзюба уходил из «Спартака» в «Зенит». Я не вижу в этом ничего страшного», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом Sport24 Александром Сергеевым.