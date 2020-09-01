​ЦСКА рассказал о травме Фукса 

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Защитник ЦСКА Бруно Фукс , который получил травму в дебютном матче за московский клуб против «Ахмата», прошёл медицинское обследование. Оно выявило у 21-летнего футболиста повреждение мягких тканей правого бедра, сообщается на официальном сайте «армейцев».

О сроках восстановления Фукса пресс-служба ЦСКА обещает сообщить дополнительно. В ближайшее время защитник будет восстанавливаться под наблюдением медицинского штаба клуба.