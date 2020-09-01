​ЦСКА рассказал о травме Фукса 

Защитник ЦСКА Бруно Фукс, который получил травму в дебютном матче за московский клуб против «Ахмата», прошёл медицинское обследование. Оно выявило у 21-летнего футболиста повреждение мягких тканей правого бедра, сообщается на официальном сайте «армейцев».
О сроках восстановления Фукса пресс-служба ЦСКА обещает сообщить дополнительно. В ближайшее время защитник будет восстанавливаться под наблюдением медицинского штаба клуба.
Напомним, ЦСКА разгромил «Ахмат» на выезде со счётом 3:0. Команда Виктора Ганчаренко на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.