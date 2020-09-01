Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
25 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Тамбов
Тамбов
0 1
Сочи Сочи
Арсенал
Арсенал
1 1
Химки Химки
26 августа

Российская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Ротор
Ротор
0 1
Спартак М Спартак М
Рубин
Рубин
3 0
Уфа Уфа
Локомотив М
Локомотив М
2 3
Ахмат Ахмат
29 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Спартак М
Спартак М
2 1
Арсенал Арсенал
Химки
Химки
1 1
Ротор Ротор
30 августа

Российская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Уфа
Уфа
1 1
Динамо М Динамо М
Локомотив М
Локомотив М
0 0
Зенит Зенит
Рубин
Рубин
2 2
Тамбов Тамбов

​ЦСКА рассказал о травме Фукса 

Евро-футбол.Ру и ещё 8 4 часа назад
​ЦСКА рассказал о травме Фукса
Фото: Reuters
Защитник ЦСКА Бруно Фукс, который получил травму в дебютном матче за московский клуб против «Ахмата», прошёл медицинское обследование. Оно выявило у 21-летнего футболиста повреждение мягких тканей правого бедра, сообщается на официальном сайте «армейцев».
О сроках восстановления Фукса пресс-служба ЦСКА обещает сообщить дополнительно. В ближайшее время защитник будет восстанавливаться под наблюдением медицинского штаба клуба.
Напомним, ЦСКА разгромил «Ахмат» на выезде со счётом 3:0. Команда Виктора Ганчаренко на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
Видео дня. Собянин открыл крытый каток в "Олимпийской деревне-80"
Евро-футбол.Ру: последние новости
​«Ростов» и «Динамо» узнали потенциальных соперников в третьем квалификационном раунде Лиги Европы ​«Ростов» и «Динамо» узнали потенциальных соперников в третьем квалификационном раунде Лиги Европы Игуаин может продолжить карьеру в МЛС Игуаин может продолжить карьеру в МЛС ​«Локомотив» отказался подписывать контракт с Глушаковым ​«Локомотив» отказался подписывать контракт с Глушаковым
Футбол , Бруно Фукс , Виктор Ганчаренко , ЦСКА
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фигура российской гимнастки удивила сеть
Фигура российской гимнастки удивила сеть
Месси определился с карьерой
Месси определился с карьерой
Глушаков может вернуться в «Локомотив»
Глушаков может вернуться в «Локомотив»
Месси предложили необычный контракт
Месси предложили необычный контракт
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Загитова фактически завершила карьеру
04:26
Загитова фактически завершила карьеру
Фигурное катание
Ушёл из жизни Милош Ржига
01:20
Ушёл из жизни Милош Ржига
Хоккей
Российский биатлонист присвоил золото Олимпиады
00:17
Российский биатлонист присвоил золото Олимпиады
Биатлон
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение