Срыв сделки: «Манчестер Сити» отказал Месси

«Манчестер Сити» может отказаться от трансфера Лионеля Месси из-за экономических трудностей. «Горожане» способны подписать аргентинца только в том случае, если переход будет бесплатным, чтобы соответствовать правилам финансового фэйр-плей. Хосеп Гвардиола посоветовал Месси остаться в «Барселоне», однако игрок настаивает на своем и уже пропустил первую тренировку сине-гранатовых.

Месси демонстративно не явился на тренировку

Лионель Месси, как и грозил, пропустил первую тренировку «Барселоны» после отпуска. Пресс-служба сине-гранатовых не могла не опубликовать фото с дебютного занятия с новым главным тренером Рональдом Куманом , и отсутствие капитана команды бросилось в глаза.

Также на тренировке не оказалось Ивана Ракитича , но по этому поводу пресс-служба уточнила, что полузащитник получил официальное разрешение от клуба (хорват в данный момент оформляет трансфер в «Севилью»).

А вот Месси пропустил занятие самовольно, за что может подвернуться серьезным санкциям. В коллективном договоре между футболистами и Ла Лигой такое поведение характеризуется как «грубое нарушение», а, начиная с третьего пропуска занятия, будет квалифицироваться как «очень грубое», вследствие чего клуб получит право отстранить аргентинца от матчей и тренировок и даже лишить зарплаты. Также провинившегося футболиста могут заставить выплачивать дополнительный штраф в размере до 25% от его месячного заработка.

Правда, каталонское издание Mundo Deportivo утверждает, что руководство «Барселоны» настроено миролюбиво и пока не планирует применять санкций, однако у ESPN другая информация. Согласно этому источнику,

клуб не собирается церемониться с Месси и готов весь сезон-2020/21 удерживать его в своем составе, даже если аргентинец откажется выступать за команду. Таким образом, он просто останется без игровой практики, а целый год без матчей — явно не то, с чем может смириться футбольный гений.

Впрочем, такие заявления являются, скорее, психологическим давлением на звездного нападающего, чем реальными угрозами, но от нынешнего руководства «Барсы» можно ожидать чего угодно.

Между тем сам аргентинец продолжает утверждать, что больше не является игроком «Барселоны» согласно пункту в контракте о том, что по окончании любого сезона он может разорвать договор в одностороннем порядке без всяких компенсаций. По этой причине Месси и не является на тренировки — считает, что уже не обязан. Соответственно, и всевозможных санкций игрок не боится.

Однако клуб цепляется за формальную дату окончания сезона, обозначенную в соглашении, — 10 июня. Хотя по факту сезон продлился аж до августа из-за пандемии, но при четко зафиксированной в контракте дате каталонцев это не интересует. И, пожалуй, здесь правда на их стороне.

Почему трансфер может сорваться

Однако не только это мешает аргентинцу сбежать с тонущего корабля к Пепу Гвардиоле. Как сообщает Mundo Deportivo, боссы «Манчестер Сити» недавно пришли в себя после воодушевляющих новостей о желании Месси присоединиться к их проекту и пересчитали свои доходы.

Выяснилось, что выплачивать деньги за легендарную «десятку» клуб сейчас не может, — надо соответствовать финансовому фэйр-плей, за нарушения которого «горожан» недавно чуть не исключили на два года из Лиги чемпионов.

А стоимость Месси вкупе с его зарплатой точно отправят «Сити» на скамью подсудимых, и во второй раз выйти сухими из воды вряд ли получится. Таким образом, «Манчестер» теперь может надеяться лишь на то, что юристы нападающего убедят клуб (или суд, если начнутся разбирательства) пересмотреть свои взгляды на дату окончания сезона и аннулировать контракт Месси с «Барсой». А это вряд ли произойдет.

Гвардиола посоветовал Месси остаться в клубе

Главный тренер «Сити» Гвардиола накануне вернулся в Англию после отдыха в родной Каталонии, где, по слухам, у него состоялся разговор с Месси. Итоги этой беседы были неутешительными для Лео: по информации Catalunya Ràdio, тренер перечислил ему финансовые трудности возможного перехода и посоветовал остаться в «Барсе». Также испанские СМИ утверждают, что «Манчестер Сити» до сих пор не сделал официального предложения о трансфере аргентинца. «Горожанам» нужно дождаться, чем же закончится спор о дате окончания коронавирусного сезона.

Тем не менее нельзя сказать, что англичане совсем опустили руки. Так, известный инсайдер и телевизионный журналист Марсело Бехлер сообщил, что «Сити» даже поручил одной продюсерской компании создать видеопрезентацию о Месси, чтобы красиво объявить сенсационную новость в случае необходимости.

Таким образом, в этом деле еще ничего не решено. Правда, вызывает легкое удивление, что аргентинец все еще не инициировал судебные разбирательства, если это сейчас единственный способ аннулировать его контракт с сине-гранатовыми, а присоединиться к новому коллективу нужно как можно скорее — сезон уже на носу.

Видимо, Месси по-прежнему надеется, что после 20 лет сотрудничества клуб сможет пойти ему на уступки. Однако личные амбиции провалившегося на посту президента «блауграны» Жозепа Бартомеу вряд ли позволят ему проявить такое великодушие. Функционеру явно не хочется добавлять в свой список неудач продажу живой легенды клуба.