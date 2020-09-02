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СМИ: Тиль покинул «Спартак» и перейдет во «Фрайбург» 

Газета.Ru и ещё 1 3 часа назад
Тиль покинул «Спартак»
Фото: газета.ру
Полузащитник московского "Спартака" Гус Тиль близок к переходу во "Фрайбург", пишет Sport24.
По информации источника, 22-летний хавбек уже покинул расположение красно-белых и отправился в Германию, чтобы завершить свой переход в аренду. Предполагается, что арендное соглашение будет рассчитано на один сезон, а "Фрайбург" возьмет на себя обязательство выплачивать игроку зарплату в полном объеме, которая будет ниже, чем он получал в "Спартаке".
Тиль стал игроком "Спартака" летом 2019 года. Его трансфер обошелся красно-белым в рекордные €18 млн Ранее в Германии сообщили о том, что Тиль продолжит карьеру в Бундеслиге.
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Футбол , Спартак
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