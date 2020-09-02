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Станислав Черчесов рассказал, почему у сборной России остаётся возрастной состав 

Чемпионат.com и ещё 36 4 часа назад
Черчесов объяснил возрастной состав сборной
Фото: Twitter
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об обилии опытных футболистов в составе национальной команды на ближайшие матчи.

«Согласен, что у нас возрастная команда. Опять же, мы давно не собирались. После почти годового отсутствия игр неправильно вызывать сразу много новичков. Тем же Соболеву и Мостовому не очень комфортно, мы видим, что им ещё нужно время. У нас сейчас игры, поэтому мы решили вызвать тех, кого знаем, и тех, кто понимает, что их ждёт. С учётом того, что у нас два-три дня, мы знаем, что вливаться сразу тяжело, даже если ты отлично себя проявляешь в РПЛ. Когда у нас будет побольше времени, то надеемся, что новые имена ещё появятся», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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Футбол , Гандбол , Андрей Панков , Станислав Черчесов , СБОРНАЯ РОССИИ
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