Черчесов объяснил возрастной состав сборной

«Согласен, что у нас возрастная команда. Опять же, мы давно не собирались. После почти годового отсутствия игр неправильно вызывать сразу много новичков. Тем же Соболеву и Мостовому не очень комфортно, мы видим, что им ещё нужно время. У нас сейчас игры, поэтому мы решили вызвать тех, кого знаем, и тех, кто понимает, что их ждёт. С учётом того, что у нас два-три дня, мы знаем, что вливаться сразу тяжело, даже если ты отлично себя проявляешь в РПЛ. Когда у нас будет побольше времени, то надеемся, что новые имена ещё появятся», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.