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Назван стартовый состав сборной России на матч с Сербией 

Lenta.ru и ещё 36 1 час назад
Назван стартовый состав сборной России на матч с Сербией
Фото: РИА Новости
Назван стартовый состав сборной России по футболу на первый матч Лиги наций против Сербии. Об этом сообщается в аккаунте национальной команды в Twitter.
Место в воротах с первых минут займет Антон Шунин, в защите выйдут Вячеслав Караваев, Георгий Джикия, Олег Семенов и Марио Фернандес. В полузащите будут играть Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев, Магомед Оздоев, Юрий Жирков и Алексей Ионов, а единственным форвардом оказался Артем Дзюба.
Матч Лиги наций против Сербии состоится в четверг, 3 сентября. Игра пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 21:45 по московскому времени.
Россияне выступают в Лиге B в группе под номером 3. Помимо сербов, команде Станислава Черчесова противостоят сборные Турции и Венгрии, которые 3 сентября встретятся в параллельном матче.
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Футбол , Магомед Оздоев , Георгий Джикия , Станислав Черчесов , Антон Шунин , Олег Семенов , Зелимхан Бакаев , Артем Дзюба , Марио Фернандес , Роман Зобнин , Вячеслав Караваев , Алексей Ионов , Юрий Жирков , СБОРНАЯ РОССИИ
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