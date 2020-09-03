Назван стартовый состав сборной России на матч с Сербией 

Назван стартовый состав сборной России по футболу на первый матч Лиги наций против Сербии. Об этом сообщается в аккаунте национальной команды в Twitter

Матч Лиги наций против Сербии состоится в четверг, 3 сентября. Игра пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 21:45 по московскому времени.