Ари подарил босой бабушке свои тапочки

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Ferreira (@natali_natali_g) 1 Сен 2020 в 11:33 PDT Трогательное видео опубликовала в инстаграме супруга нападающего «Краснодара» Ари. Футболист увидел на одной из улице Краснодара босую бабушку и отдал ей свои шлепки.

«Пусть это останется здесь. Безгранично доброе сердце моего мужа. Увидел на улице бабушку босиком, остановился и отдал ей свою обувь. Я прослезилась в машине. Горжусь. Будьте добрыми», — написала жена 34-летнего бразильца, которая снимала происходящее из автомобиля.