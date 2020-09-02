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Футболист «Краснодара» Ари отдал свои тапки бабушке, шедшей босиком по улице 

Sport24 и ещё 11 3 часа назад
Ари подарил босой бабушке свои тапочки
Фото: Instagram
Трогательное видео опубликовала в инстаграме супруга нападающего «Краснодара» Ари. Футболист увидел на одной из улице Краснодара босую бабушку и отдал ей свои шлепки.
«Пусть это останется здесь. Безгранично доброе сердце моего мужа. Увидел на улице бабушку босиком, остановился и отдал ей свою обувь. Я прослезилась в машине. Горжусь. Будьте добрыми», — написала жена 34-летнего бразильца, которая снимала происходящее из автомобиля.
Бразилец выступает в России с 2010 года. Он играл за «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар». Летом 2018 года получил российское гражданство, а в ноябре того же года дебютировал за сборную России. В декабре 2014 года Ари женился на россиянке Наталье Грызловой, спустя месяц у пары родилась дочь Ариана.
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Футбол , Прочее , Наталья Грызлова , Спартак , Локомотив , СБОРНАЯ РОССИИ
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