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Прогнозы и ставки на Россия — Сербия: трудный старт в Лиге наций 

Партнерский материал 4 часа назад
3 сентября в стартовом матче Лиги наций УЕФА сборная России в Москве сыграет против команды Сербии. Смогут ли ослабленные травмами россияне добиться положительного для себя исхода встречи? Сделать ставку на эту игру можно в букмекерской компании «Фонбет».

Россия — Сербия: прогноз и ставки на матч Лиги наций 3 сентября, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

3 сентября, в Москве, на стадионе «ВЭБ Арена» сборная России сыграет с национальной командой Сербии в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА. Начало прямой трансляции на Первом канале в 21:45 мск.
Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом встречи команду Станислава Черчесова. Сделать ставку на победу россиян можно с коэффициентом 2.40, что соответствует 39% вероятности. Успех сербов аналитики оценили коэффициентом 3.00 (32%), а ничья в основное время идёт за 3.35 (29%).
Эксперты склоняются к тому, что матч Лиги наций УЕФА Россия — Сербия не будет результативным. Поставить на тотал больше 2.5 гола можно за 2.12, а на тотал меньше 2.5 ставят за коэффициент 1.72. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

Россия — Сербия: какие делать ставки на игру Лиги наций 3 сентября

Сборная России начинает международный сезон игрой Лиги наций против Сербии. Отнестись к этому турниру нужно серьезно. Во-первых, удачная игра в нем может поспособствовать тому, что рейтинг национальной команды вырастет. А это значит, что при жеребьевке отборочного турнира на ЧМ-2022 Россия может оказаться не в третьей, а во второй корзине. Минус один сильный соперник.
Во-вторых, победа в группе Лиги наций даст запасной выход на ЧМ-2022. Все идет к тому, что если вдруг Россия провалит отборочный турнир, но выиграет группу Лиги наций, то команда Черчесова получит дополнительный шанс сыграть в плей-офф за право поехать на мундиаль. Поэтому времени на раскачку и обкатку резерва у россиян нет.
Другой вопрос, что последняя неделя выкосила практически весь креативный потенциал сборной. Алексей Миранчук и Александр Головин получили мышечные травмы в матчах своих клубов и в сборную не приедут. А еще травма крестообразных связок у Дмитрия Баринова. В общем, экспериментировать Черчесову придется.
Сербия — не подарок, в составе этой команды много ярких личностей. Александар Митрович несколько лет подряд разрывал английский Чемпионшип, а теперь готовится делать то же самое в АПЛ, Лука Йович и вовсе работает у Зинедина Зидана в Мадриде. Неманья Матич представляет «Манчестер Юнайтед», Александар Коларов — «Рому». Есть в составе и игрок РПЛ. Форвард «Рубина» Джордже Деспотович получил вызов в состав национальной команды.
Так что по классу сербы ничем не уступают хозяевам, а может, и превосходят обескровленную дружину Черчесова. Логично предположить, что на поле будет много борьбы, а в текущем кадровом состоянии можно сделать ставку на то, что гости не проиграют. Поставить на этот исход в БК «Фонбет» можно за 1.57.
Вряд ли мы увидим много голов. Да, у России свои вопросы решили Дзюба и Соболев, нападение команды во всеоружии, но кажется, что футбол в этой встрече будет больше тактическим и осторожным. И те, и другие лучше умеют разрушать, чем созидать. Сделать ставку на ТМ 2.5 гола в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.72.
Учитывая все вышесказанное, логично предположить, что в матче будет много стандартных положений. И в составах команд есть футболисты, которые умеют и любят играть головой. Те же Дзюба и Соболев у России, тот же Митрович у Сербии. Поэтому можем представить, что в матче будет много навесов. Отсюда предлагаем поставить на то, что первый гол игры будет забит головой. Коэффициент очень приличный — 5.00. Если вы поставите 1000 рублей на этот исход и ставка сыграет, на выплату вы получите от БК «Фонбет» 5000 рублей.
Зарегистрируйтесь в БК «Фонбет» и делайте ставки на Россия — Сербия и другие матчи Лиги наций!
Футбол , Видео , Алексей Миранчук , Неманья Матич , Зинедин Зидан , Александар Митрович , Станислав Черчесов , Александр Головин , Дмитрий Баринов , Лука Йович , Александар Коларов , СБОРНАЯ РОССИИ , Фонбет , Манчестер Юнайтед
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