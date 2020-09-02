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Сергей Семак оказался обманут мошенниками 

Чемпионат.com и ещё 7 53 минуты назад
Сергей Семак стал жертвой мошенников
Фото: ТАСС
Анна Семак, жена главного тренера петербургского «Зенита» Сергей Семак, сообщила, что её супруг оказался обманут мошенниками.

«Не так давно мой муж получил сообщение по «ватсапу» от бывшего партнёра по команде. Фотография приятеля на аватарке усыпила бдительность, номер телефона раздобыть несложно. Текст был такой: «Папа умирает от рака, все деньги уже потратил, зная твоё доброе сердце — одна надежда на тебя». Сергей перевёл крупную сумму, абонент его заблокировал.

Слабослышащие и еле дышащие кошечки, легендарный Паша, отважно спасающий зверей у обочины, сборы, на которые есть всего три дня, стучимся во все двери. Как только просишь документы начинается заминка, но иногда и документы наготове — подделать бумаги ничего не стоит", — написала Анна Семак в своём «инстаграме».

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Футбол , Прочее , Сергей Семак , Зенит
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