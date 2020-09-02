Сергей Семак стал жертвой мошенников

Слабослышащие и еле дышащие кошечки, легендарный Паша, отважно спасающий зверей у обочины, сборы, на которые есть всего три дня, стучимся во все двери. Как только просишь документы начинается заминка, но иногда и документы наготове — подделать бумаги ничего не стоит", — написала Анна Семак в своём «инстаграме».