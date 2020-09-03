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На матч России и Венгрии в Лиге наций назначены судьи из Италии 

Sports.ru и ещё 12 2 часа назад
На матч России и Венгрии назначены судьи из Италии
Фото: Sports.ru
Игру обслужит итальянская бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани.
Помогать ему будут Альберто Тегони и Даниэле Биндони, четвертый судья — Даниэле Довери.
Матч Венгрия — Россия состоится 6 сентября в Будапеште.
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