На матч России и Венгрии назначены судьи из Италии

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На матч России и Венгрии в Лиге наций назначены судьи из Италии
Sports.ru
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2 часа назад
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Игру обслужит итальянская бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани.
Помогать ему будут Альберто Тегони и Даниэле Биндони, четвертый судья — Даниэле Довери.
Матч Венгрия — Россия состоится 6 сентября в Будапеште.
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