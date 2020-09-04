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СМИ: футболист «Барселоны» Суарес договорился о подписании контракта с «Ювентусом» 

ТАСС и ещё 12 2 часа назад
Суарес согласовал контракт с «Ювентусом»
Фото: Reuters
Уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес договорился о подписании контракта с итальянским футбольным клубом "Ювентус". Об этом на своей странице в Twitter сообщает журналист радиостанции BBC 5 Гильем Балаге.
По информации источника, переход Суареса из "Барселоны" в "Ювентус" никак не повлияет на решение аргентинца Лионеля Месси по поводу будущего в каталонском клубе. Также, согласно Балаге, клуб выплатит 33-летнему уругвайцу неустойку за один оставшийся по контракту сезон. В минувшем сезоне Суарес провел 36 матчей, забил 21 гол и отдал 12 результативных передач.
Ранее сообщалось, что новый главный тренер "Барселоны" Роналд Куман уведомил Суареса, что не рассчитывает на него в предстоящем сезоне.
Суарес перешел в "Барселону" в 2014 году. Вместе с клубом он стал четырехкратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании, победителем клубного чемпионата мира и Лиги чемпионов, а также обладателем Суперкубка УЕФА.
Также он выступал за уругвайский "Насьональ", нидерландские "Гронинген", "Аякс" и английский "Ливерпуль". В составе сборной Уругвая Суарес провел 113 матчей (пятый результат в истории), забив 59 мячей (лучший бомбардир в истории сборной), с национальной командой форвард стал победителем Кубка Америки.
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Комментарии
Футбол , Лионель Месси , Луис Суарес , Рональд Куман , УЕФА
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